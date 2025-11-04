https://1prime.ru/20251104/partnerstvo-864201152.html
Россия и КНР будут работать над проектами Большого Евразийского партнерства
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай продолжат работу над координацией проектов Большого Евразийского партнерства и инициативы "Один пояс, один путь", говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов. "Стороны продолжат работу по продвижению параллельного и скоординированного развития Большого Евразийского партнерства и инициативы "Один пояс, один путь", а также укреплению диалога между ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и другими региональными международными организациями", - говорится в коммюнике.
