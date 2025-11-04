Air Arabia запустила прямые рейсы из Рас-эль-Хаймы в Казань

https://1prime.ru/20251104/reys-864226343.html
ДУБАЙ, 4 ноя - ПРАЙМ. Первый рейс бюджетной эмиратской авиакомпании Air Arabia отправился из Рас-эль-Хаймы в Казань во вторник, говорится в сообщении на сайте авиакомпании. "Air Arabia, первый и крупнейший оператор бюджетных авиалиний на Ближнем Востоке и в Северной Африке, начал выполнять беспосадочные рейсы из Рас-эль-Хаймы в Казань (Россия)", - говорится в сообщении. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по пятницам самолетами Airbus A320. Казань стала третьим российским городом после Москвы и Екатеринбурга, в который Air Arabia выполняет прямые рейсы из эмирата Рас-эль-Хайма.
