Сербия и Россия должны согласовать решения по NIS, заявил Вулин - 04.11.2025, ПРАЙМ
Сербия и Россия должны согласовать решения по NIS, заявил Вулин
Все решения по российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) должны быть согласованы с Россией, заявил в интервью РИА Новости председатель... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T06:16+0300
2025-11-04T06:16+0300
энергетика
нефть
россия
сербия
сша
рф
александр вучич
павел сорокин
александр дюков
nis
БЕЛГРАД, 4 ноя – ПРАЙМ. Все решения по российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) должны быть согласованы с Россией, заявил в интервью РИА Новости председатель наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз" и бывший сербский вице-премьер Александр Вулин. NIS утром 9 октября сообщила о начале действия санкций США против нее, которые были введены 10 января и многократно переносились. "Знаю – мы хорошо подготовились к этой ситуации, и не может быть односторонних шагов. Ничего не смеет быть сделано без договора и согласия с РФ. Все это пройдет, а Сербия и Россия будут существовать и дальше. Мы не смеем себе позволить из-за нехватки бензина потерять свою историю и свое будущее", - сказал Вулин. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в конце октября, что резервы сырой нефти NIS под санкциями США позволят беспрепятственно работать нефтеперерабатывающему заводу компании до 25 ноября, у государства также есть запасы нефти и нефтепродуктов, достаточные для стабильности рынка. Президент Сербии Александр Вучич заявил 23 октября, что власти "возьмут ситуацию в свои руки", если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS. Он также отметил, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности. Вучич 13 октября сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковым о работе в условиях санкций США "Нефтяной индустрии Сербии" и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет. Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам. Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
нефть, россия, сербия, сша, рф, александр вучич, павел сорокин, александр дюков, nis, газпром, газпром нефть
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, СЕРБИЯ, США, РФ, Александр Вучич, Павел Сорокин, Александр Дюков, NIS, Газпром, Газпром нефть
06:16 04.11.2025
 
Сербия и Россия должны согласовать решения по NIS, заявил Вулин

Вулин: решения по NIS должны быть согласованы с Россией

БЕЛГРАД, 4 ноя – ПРАЙМ. Все решения по российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) должны быть согласованы с Россией, заявил в интервью РИА Новости председатель наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз" и бывший сербский вице-премьер Александр Вулин.
NIS утром 9 октября сообщила о начале действия санкций США против нее, которые были введены 10 января и многократно переносились.
"Знаю – мы хорошо подготовились к этой ситуации, и не может быть односторонних шагов. Ничего не смеет быть сделано без договора и согласия с РФ. Все это пройдет, а Сербия и Россия будут существовать и дальше. Мы не смеем себе позволить из-за нехватки бензина потерять свою историю и свое будущее", - сказал Вулин.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в конце октября, что резервы сырой нефти NIS под санкциями США позволят беспрепятственно работать нефтеперерабатывающему заводу компании до 25 ноября, у государства также есть запасы нефти и нефтепродуктов, достаточные для стабильности рынка.
Президент Сербии Александр Вучич заявил 23 октября, что власти "возьмут ситуацию в свои руки", если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS.
Он также отметил, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности.
Вучич 13 октября сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковым о работе в условиях санкций США "Нефтяной индустрии Сербии" и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет.
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯСЕРБИЯСШАРФАлександр ВучичПавел СорокинАлександр ДюковNISГазпромГазпром нефть
 
 
