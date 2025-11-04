https://1prime.ru/20251104/standart-864211540.html
Путин поручил разработать стандарт государственно-частного взаимодействия
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил ВЭБу в срок до 1 марта разработать национальный стандарт государственно-частного взаимодействия и модель финансирования соответствующих проектов, следует из поручений по итогам Восточного экономического форума, опубликованных на сайте Кремля. "Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" разработать национальный стандарт государственно-частного взаимодействия и модель финансирования соответствующих проектов", - говорится в перечне. Ответственным назначен глава госкорпорации Игорь Шувалов. Также он поручил кабмину совместно с ВЭБом с учетом ранее данных поручений обеспечить реализацию механизма участия стратегических партнеров (инвесторов) в создании объектов социальной инфраструктуры, предусматривающего возмещение затрат на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт таких объектов социальной инфраструктуры за счет налоговых льгот и вычетов, в том числе за счет средств федерального бюджета. Для этого следует рассмотреть вопрос о расширении в указанных целях применения механизмов инвестиционных налоговых вычетов, государственно-частного и муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений и иных форм государственно-частного взаимодействия, говорится в документе. Доклад по этому поводу следует подготовить до 1 декабря, далее – раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава госкорпорации Игорь Шувалов. "Обеспечить применение экспериментального правового режима осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в сфере общего образования, среднего профессионального образования на отечественных цифровых платформах электронной коммерции, имеющих на территориях более чем половины субъектов Российской Федерации инфраструктуру для доставки товаров", - также говорится в перечне. Путин поручил это кабмину совместно с комиссией Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" при участии ВЭБа и заинтересованных цифровых платформ в целях создания условий для развития в России платформенной экономики. Также следует обеспечить внесение в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и подзаконные акты необходимых изменений. Сроком выполнения поручения установлено 15 декабря, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Рязанской области Павел Малков.
