Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали, из-за чего Зеленский поссорился с Сырским - 04.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251104/svo-864194766.html
На Западе рассказали, из-за чего Зеленский поссорился с Сырским
На Западе рассказали, из-за чего Зеленский поссорился с Сырским - 04.11.2025, ПРАЙМ
На Западе рассказали, из-за чего Зеленский поссорился с Сырским
Сообщается, что между Владимиром Зеленским и главным командующим ВСУ Александром Сырским возникли серьезные разногласия, заявил британский военный аналитик... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T05:22+0300
2025-11-04T05:22+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
украина
киев
владимир зеленский
всу
александр сырский
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/86/843028623_0:0:1043:586_1920x0_80_0_0_36d2fe120f59a821c1f315f2f78d0a10.jpg
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Сообщается, что между Владимиром Зеленским и главным командующим ВСУ Александром Сырским возникли серьезные разногласия, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале."Есть сообщения, что Зеленский приказал главнокомандующему ВСУ Сырскому провести наступление в ДНР. Есть также сообщение, что Сырский отказывается выполнять этот приказ, мотивируя отказ тем, что у Украины просто больше нет сил для наступления", — сказал эксперт.Он добавил, что если эта информация подтвердится, то это первый случай, когда Сырский отказывается выполнить распоряжение Зеленского, что подчеркивает значительное ухудшение ситуации для Украины на фронте. Российские военные продолжают активные действия в зоне спецоперации. По данным Министерства обороны, за последние сутки украинская армия потеряла около 1485 военнослужащих на различных участках специальной военной операции.Кроме того, в ответ на атаки Киева по гражданским объектам России, российские силы нанесли массированный удар, включая использование гиперзвуковых ракет "Кинжал", по предприятиям оборонной промышленности, объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшим их функционирование, а также по позициям ВСУ.
https://1prime.ru/20251025/vsu-863934517.html
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/86/843028623_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_163ac5f35b5e473925405b11ffb5fdfb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
конфликт на украине, украина, киев, владимир зеленский, всу, александр сырский
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, ВСУ, Александр Сырский
05:22 04.11.2025
 
На Западе рассказали, из-за чего Зеленский поссорился с Сырским

Эксперт Меркурис: Сырский отказался выполнить приказ Зеленского

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский и Владимир Зеленский
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
© Фото : Офис президента Украины
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Сообщается, что между Владимиром Зеленским и главным командующим ВСУ Александром Сырским возникли серьезные разногласия, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале.
"Есть сообщения, что Зеленский приказал главнокомандующему ВСУ Сырскому провести наступление в ДНР. Есть также сообщение, что Сырский отказывается выполнять этот приказ, мотивируя отказ тем, что у Украины просто больше нет сил для наступления", — сказал эксперт.
Он добавил, что если эта информация подтвердится, то это первый случай, когда Сырский отказывается выполнить распоряжение Зеленского, что подчеркивает значительное ухудшение ситуации для Украины на фронте. Российские военные продолжают активные действия в зоне спецоперации. По данным Министерства обороны, за последние сутки украинская армия потеряла около 1485 военнослужащих на различных участках специальной военной операции.
Кроме того, в ответ на атаки Киева по гражданским объектам России, российские силы нанесли массированный удар, включая использование гиперзвуковых ракет "Кинжал", по предприятиям оборонной промышленности, объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшим их функционирование, а также по позициям ВСУ.
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
"Постоянная ложь". Депутат Рады обвинила Сырского в сокрытии провалов ВСУ
25 октября, 21:16
 
Спецоперация на УкраинеКонфликт на УкраинеУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийВСУАлександр Сырский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала