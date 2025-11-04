https://1prime.ru/20251104/svo-864194766.html
На Западе рассказали, из-за чего Зеленский поссорился с Сырским
На Западе рассказали, из-за чего Зеленский поссорился с Сырским - 04.11.2025, ПРАЙМ
На Западе рассказали, из-за чего Зеленский поссорился с Сырским
Сообщается, что между Владимиром Зеленским и главным командующим ВСУ Александром Сырским возникли серьезные разногласия, заявил британский военный аналитик... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T05:22+0300
2025-11-04T05:22+0300
2025-11-04T05:22+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
украина
киев
владимир зеленский
всу
александр сырский
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Сообщается, что между Владимиром Зеленским и главным командующим ВСУ Александром Сырским возникли серьезные разногласия, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале."Есть сообщения, что Зеленский приказал главнокомандующему ВСУ Сырскому провести наступление в ДНР. Есть также сообщение, что Сырский отказывается выполнять этот приказ, мотивируя отказ тем, что у Украины просто больше нет сил для наступления", — сказал эксперт.Он добавил, что если эта информация подтвердится, то это первый случай, когда Сырский отказывается выполнить распоряжение Зеленского, что подчеркивает значительное ухудшение ситуации для Украины на фронте. Российские военные продолжают активные действия в зоне спецоперации. По данным Министерства обороны, за последние сутки украинская армия потеряла около 1485 военнослужащих на различных участках специальной военной операции.Кроме того, в ответ на атаки Киева по гражданским объектам России, российские силы нанесли массированный удар, включая использование гиперзвуковых ракет "Кинжал", по предприятиям оборонной промышленности, объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшим их функционирование, а также по позициям ВСУ.
украина
киев
конфликт на украине, украина, киев, владимир зеленский, всу, александр сырский
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, ВСУ, Александр Сырский
На Западе рассказали, из-за чего Зеленский поссорился с Сырским
Эксперт Меркурис: Сырский отказался выполнить приказ Зеленского
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ.
Сообщается, что между Владимиром Зеленским и главным командующим ВСУ Александром Сырским возникли серьезные разногласия, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале
.
"Есть сообщения, что Зеленский приказал главнокомандующему ВСУ Сырскому провести наступление в ДНР. Есть также сообщение, что Сырский отказывается выполнять этот приказ, мотивируя отказ тем, что у Украины просто больше нет сил для наступления", — сказал эксперт.
Он добавил, что если эта информация подтвердится, то это первый случай, когда Сырский отказывается выполнить распоряжение Зеленского, что подчеркивает значительное ухудшение ситуации для Украины на фронте. Российские военные продолжают активные действия в зоне спецоперации. По данным Министерства обороны, за последние сутки украинская армия потеряла около 1485 военнослужащих на различных участках специальной военной операции.
Кроме того, в ответ на атаки Киева по гражданским объектам России, российские силы нанесли массированный удар, включая использование гиперзвуковых ракет "Кинжал", по предприятиям оборонной промышленности, объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшим их функционирование, а также по позициям ВСУ.
