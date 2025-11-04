Эксперт оценил вероятность роста цен на цинк до конца года

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Мировая цена на цинк может колебаться в диапазоне 2900-3200 долларов за тонну до конца года на фоне ожидаемого профицита металла, поделился мнением с РИА Новости научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Кирилл Черновол. В конце октября стоимость цинка достигла самого высокого уровня с декабря 2024 года, в целом стоимость металла растет шестой месяц подряд, суммарно за этот период цена выросла почти на 20%. "Скользящее среднее за 30 дней составляет около 2981 доллара за тонну... ожидается, что на рынке цинка в мире будет профицит. Это позволяет ожидать, что цены на цинк до конца года будут колебаться в диапазоне 2900-3200 долларов за тонну", - сказал аналитик. При этом он отметил, что если из-за геополитической обстановки и "торговых войн" могут нарушиться, удлиниться цепочки поставок либо сложатся проблемы в обрабатывающей промышленности, тогда цена на металл будет расти. В обратном же случае, при профиците металла, его стоимость пойдет вниз. Как отметил Черновол, в конце сентября - начале октября котировки цинка на Лондонской бирже металлов (LME) впервые в году поднялись выше 3000 долларов за тонну. При этом биржевые запасы сократились в 5,7 раза, до 30 тысяч тонн, следует из слов эксперта. Он предположил, что одной из возможных причин роста может быть спад плавильных мощностей вне Китая. "До конца 2025 года продолжение резкого роста маловероятно: скорее всего, рост будет краткосрочным, но дальше будет стабилизация и, возможно, коррекция цен, после чего, вероятно, цена будет колебаться в районе текущего уровня - уже сегодня мы видим небольшую коррекцию цинка на LME", - добавил аналитик. По оценке Международной исследовательской группы по свинцу и цинку (ILZSG), данные которой привел Черновол, в 2025 году ожидается профицит цинка в размере 85 тысяч тонн за счет роста выпуска в Китае на 6,2%, тогда как за его пределами мощности закрываются и снижается производство. На 2026 год ILZSG прогнозирует еще больший профицит - 271 тысячу тонн.
12:06 04.11.2025
 
Эксперт оценил вероятность роста цен на цинк до конца года

Аналитик Черновол: мировая цена на цинк может колебаться от 2900 до 3200 долларов за тонну

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкРазливочная машина для производства цинка в плавильном цехе
Разливочная машина для производства цинка в плавильном цехе - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Разливочная машина для производства цинка в плавильном цехе. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
