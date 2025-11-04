Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Турции не получали обращений о проблемах российских туристов - 04.11.2025
Власти Турции не получали обращений о проблемах российских туристов
Власти Турции не получали обращений о проблемах российских туристов - 04.11.2025, ПРАЙМ
Власти Турции не получали обращений о проблемах российских туристов
Туристическая индустрия Турции пока не обращалась с жалобами на проблемы российских туристов после аннулирования лицензии платежной системы Papara, сообщил РИА... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T07:16+0300
2025-11-04T08:16+0300
АНКАРА, 4 ноя – ПРАЙМ. Туристическая индустрия Турции пока не обращалась с жалобами на проблемы российских туристов после аннулирования лицензии платежной системы Papara, сообщил РИА Новости информированный турецкий источник во властных структурах. Центральный банк Турецкой Республики (TCMB) 31 октября лишил лицензии платежную систему Papara. За последние годы сервис стал особенно востребованным у россиян, так как позволял открывать счет дистанционно по загранпаспорту и после верификации увеличивать лимиты на операции - особенно после блокировки российских банковских карт за рубежом. "Со дня официального решения по указанной платежной системе мы не получали жалоб от туристической индустрии. Любые проблемы туристов, включая российских, решаются оперативно", — заявил собеседник агентства. В мае 2025 года министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании 13 человек, включая владельца Papara Ахмеда Карслы, подозреваемых в отмывании денежных средств, полученных от нелегальных азартных игр. Были конфискованы активы на 5 миллиардов турецких лир (более 128 миллионов долларов), а в компании назначили внешнего управляющего. Кроме того, в марте в рамках расследования прокуратуры Стамбула был задержан глава совета директоров еще одной популярной среди россиян платежной системы Ininal, владелец банка Bankpozitif, платежной системы Payfix и телеканала Flash TV Эркан Корк, также по подозрению в отмывании денежных средств, полученных от нелегальных азартных игр. Лицензия Ininal также была отозвана ЦБ Турции.
07:16 04.11.2025 (обновлено: 08:16 04.11.2025)
 
Власти Турции не получали обращений о проблемах российских туристов

Турция не получала жалоб от туриндустрии после аннулирования лицензии Papara

Флаг Турции
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 4 ноя – ПРАЙМ. Туристическая индустрия Турции пока не обращалась с жалобами на проблемы российских туристов после аннулирования лицензии платежной системы Papara, сообщил РИА Новости информированный турецкий источник во властных структурах.
Центральный банк Турецкой Республики (TCMB) 31 октября лишил лицензии платежную систему Papara. За последние годы сервис стал особенно востребованным у россиян, так как позволял открывать счет дистанционно по загранпаспорту и после верификации увеличивать лимиты на операции - особенно после блокировки российских банковских карт за рубежом.
"Со дня официального решения по указанной платежной системе мы не получали жалоб от туристической индустрии. Любые проблемы туристов, включая российских, решаются оперативно", — заявил собеседник агентства.
В мае 2025 года министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании 13 человек, включая владельца Papara Ахмеда Карслы, подозреваемых в отмывании денежных средств, полученных от нелегальных азартных игр. Были конфискованы активы на 5 миллиардов турецких лир (более 128 миллионов долларов), а в компании назначили внешнего управляющего.
Кроме того, в марте в рамках расследования прокуратуры Стамбула был задержан глава совета директоров еще одной популярной среди россиян платежной системы Ininal, владелец банка Bankpozitif, платежной системы Payfix и телеканала Flash TV Эркан Корк, также по подозрению в отмывании денежных средств, полученных от нелегальных азартных игр. Лицензия Ininal также была отозвана ЦБ Турции.
 
