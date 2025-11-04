https://1prime.ru/20251104/turindustrija-864195900.html

Власти Турции не получали обращений о проблемах российских туристов

Власти Турции не получали обращений о проблемах российских туристов - 04.11.2025, ПРАЙМ

Власти Турции не получали обращений о проблемах российских туристов

Туристическая индустрия Турции пока не обращалась с жалобами на проблемы российских туристов после аннулирования лицензии платежной системы Papara, сообщил РИА... | 04.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-04T07:16+0300

2025-11-04T07:16+0300

2025-11-04T08:16+0300

туризм

бизнес

турция

стамбул

центральные банки

центральный банк

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:283:2401:1633_1920x0_80_0_0_7eb24d6ab81fd8ea3b71b062cf0e90b7.jpg

АНКАРА, 4 ноя – ПРАЙМ. Туристическая индустрия Турции пока не обращалась с жалобами на проблемы российских туристов после аннулирования лицензии платежной системы Papara, сообщил РИА Новости информированный турецкий источник во властных структурах. Центральный банк Турецкой Республики (TCMB) 31 октября лишил лицензии платежную систему Papara. За последние годы сервис стал особенно востребованным у россиян, так как позволял открывать счет дистанционно по загранпаспорту и после верификации увеличивать лимиты на операции - особенно после блокировки российских банковских карт за рубежом. "Со дня официального решения по указанной платежной системе мы не получали жалоб от туристической индустрии. Любые проблемы туристов, включая российских, решаются оперативно", — заявил собеседник агентства. В мае 2025 года министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании 13 человек, включая владельца Papara Ахмеда Карслы, подозреваемых в отмывании денежных средств, полученных от нелегальных азартных игр. Были конфискованы активы на 5 миллиардов турецких лир (более 128 миллионов долларов), а в компании назначили внешнего управляющего. Кроме того, в марте в рамках расследования прокуратуры Стамбула был задержан глава совета директоров еще одной популярной среди россиян платежной системы Ininal, владелец банка Bankpozitif, платежной системы Payfix и телеканала Flash TV Эркан Корк, также по подозрению в отмывании денежных средств, полученных от нелегальных азартных игр. Лицензия Ininal также была отозвана ЦБ Турции.

турция

стамбул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, турция, стамбул, центральные банки, центральный банк