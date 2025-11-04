https://1prime.ru/20251104/turpotok-864213942.html

МЭР оценило объем взаимного турпотока России и Китая в этом году

МЭР оценило объем взаимного турпотока России и Китая в этом году

2025-11-04

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Взаимный турпоток России и Китая в текущем году достигнет 3,5 миллиона поездок, что на 30% выше показателей 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономического развития РФ. "Дополнительной точкой роста взаимодействия двух стран станет туризм. Ожидается, что в 2025 году взаимный турпоток достигнет 3,5 миллиона поездок, что на 30% выше показателей 2024 года, а к 2030 году – вдвое превысит доковидный уровень 2019 года", - отмечается в сообщении Минэкономразвития по итогам визита в Китай российской делегации, которую возглавил глава правительства Михаил Мишустин. Обеспечить такие показатели позволит развитие в России инфраструктуры и создание комфортной среды, ориентированной на предпочтения китайских туристов, предполагает МЭР. "Это в том числе увеличение номерного фонда, создание и модернизация точек притяжения, развитие транспортной инфраструктуры. Идет работа над повышением качества обслуживания китайских туристов благодаря программе внедрения стандарта "China Friendly", - добавили в министерстве.

2025

