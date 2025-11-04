https://1prime.ru/20251104/turpotok-864213942.html
МЭР оценило объем взаимного турпотока России и Китая в этом году
МЭР оценило объем взаимного турпотока России и Китая в этом году - 04.11.2025, ПРАЙМ
МЭР оценило объем взаимного турпотока России и Китая в этом году
Взаимный турпоток России и Китая в текущем году достигнет 3,5 миллиона поездок, что на 30% выше показателей 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T15:46+0300
2025-11-04T15:46+0300
2025-11-04T15:46+0300
экономика
туризм
бизнес
россия
китай
рф
михаил мишустин
минэкономразвития рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84014/29/840142969_0:47:2225:1299_1920x0_80_0_0_6cd6fc9654bc299ae23375926dcb3295.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Взаимный турпоток России и Китая в текущем году достигнет 3,5 миллиона поездок, что на 30% выше показателей 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономического развития РФ. "Дополнительной точкой роста взаимодействия двух стран станет туризм. Ожидается, что в 2025 году взаимный турпоток достигнет 3,5 миллиона поездок, что на 30% выше показателей 2024 года, а к 2030 году – вдвое превысит доковидный уровень 2019 года", - отмечается в сообщении Минэкономразвития по итогам визита в Китай российской делегации, которую возглавил глава правительства Михаил Мишустин. Обеспечить такие показатели позволит развитие в России инфраструктуры и создание комфортной среды, ориентированной на предпочтения китайских туристов, предполагает МЭР. "Это в том числе увеличение номерного фонда, создание и модернизация точек притяжения, развитие транспортной инфраструктуры. Идет работа над повышением качества обслуживания китайских туристов благодаря программе внедрения стандарта "China Friendly", - добавили в министерстве.
https://1prime.ru/20250903/aviabilety-861696796.html
китай
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84014/29/840142969_217:0:2009:1344_1920x0_80_0_0_d9b515277e0047e7e56aeefc9b80e62f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, китай, рф, михаил мишустин, минэкономразвития рф
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Михаил Мишустин, Минэкономразвития РФ
МЭР оценило объем взаимного турпотока России и Китая в этом году
МЭР: взаимный турпоток России и Китая в 2025 году достигнет 3,5 млн поездок
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Взаимный турпоток России и Китая в текущем году достигнет 3,5 миллиона поездок, что на 30% выше показателей 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономического развития РФ.
"Дополнительной точкой роста взаимодействия двух стран станет туризм. Ожидается, что в 2025 году взаимный турпоток достигнет 3,5 миллиона поездок, что на 30% выше показателей 2024 года, а к 2030 году – вдвое превысит доковидный уровень 2019 года", - отмечается в сообщении Минэкономразвития по итогам визита в Китай российской делегации, которую возглавил глава правительства Михаил Мишустин.
Обеспечить такие показатели позволит развитие в России инфраструктуры и создание комфортной среды, ориентированной на предпочтения китайских туристов, предполагает МЭР.
"Это в том числе увеличение номерного фонда, создание и модернизация точек притяжения, развитие транспортной инфраструктуры. Идет работа над повышением качества обслуживания китайских туристов благодаря программе внедрения стандарта "China Friendly", - добавили в министерстве.
Спрос на авиабилеты из России в Китай вырос в два раза на фоне безвиза