МЭР оценило объем взаимного турпотока России и Китая в этом году - 04.11.2025
МЭР оценило объем взаимного турпотока России и Китая в этом году
МЭР оценило объем взаимного турпотока России и Китая в этом году - 04.11.2025, ПРАЙМ
МЭР оценило объем взаимного турпотока России и Китая в этом году
Взаимный турпоток России и Китая в текущем году достигнет 3,5 миллиона поездок, что на 30% выше показателей 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T15:46+0300
2025-11-04T15:46+0300
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Взаимный турпоток России и Китая в текущем году достигнет 3,5 миллиона поездок, что на 30% выше показателей 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономического развития РФ. "Дополнительной точкой роста взаимодействия двух стран станет туризм. Ожидается, что в 2025 году взаимный турпоток достигнет 3,5 миллиона поездок, что на 30% выше показателей 2024 года, а к 2030 году – вдвое превысит доковидный уровень 2019 года", - отмечается в сообщении Минэкономразвития по итогам визита в Китай российской делегации, которую возглавил глава правительства Михаил Мишустин. Обеспечить такие показатели позволит развитие в России инфраструктуры и создание комфортной среды, ориентированной на предпочтения китайских туристов, предполагает МЭР. "Это в том числе увеличение номерного фонда, создание и модернизация точек притяжения, развитие транспортной инфраструктуры. Идет работа над повышением качества обслуживания китайских туристов благодаря программе внедрения стандарта "China Friendly", - добавили в министерстве.
15:46 04.11.2025
 
МЭР оценило объем взаимного турпотока России и Китая в этом году

МЭР: взаимный турпоток России и Китая в 2025 году достигнет 3,5 млн поездок

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Взаимный турпоток России и Китая в текущем году достигнет 3,5 миллиона поездок, что на 30% выше показателей 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономического развития РФ.
"Дополнительной точкой роста взаимодействия двух стран станет туризм. Ожидается, что в 2025 году взаимный турпоток достигнет 3,5 миллиона поездок, что на 30% выше показателей 2024 года, а к 2030 году – вдвое превысит доковидный уровень 2019 года", - отмечается в сообщении Минэкономразвития по итогам визита в Китай российской делегации, которую возглавил глава правительства Михаил Мишустин.
Обеспечить такие показатели позволит развитие в России инфраструктуры и создание комфортной среды, ориентированной на предпочтения китайских туристов, предполагает МЭР.
"Это в том числе увеличение номерного фонда, создание и модернизация точек притяжения, развитие транспортной инфраструктуры. Идет работа над повышением качества обслуживания китайских туристов благодаря программе внедрения стандарта "China Friendly", - добавили в министерстве.
