В Турции заявили о давлении США на Турцию

04.11.2025

В Турции заявили о давлении США на Турцию

АНКАРА, 4 ноя – ПРАЙМ. США оказывают давление на Турцию с целью ограничить торгово-экономические связи с Россией, однако Анкара не может выполнить эти требования, так как это нанесло бы ущерб сельскому хозяйству и туризму, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Турция прекратит закупки российской нефти. Переговоры Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись 25 сентября в Вашингтоне. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность прекращения импорта российских энергоресурсов по требованию США, подчеркнул, что Россия уважает позицию Турции и не сомневается в том, что Анкара будет действовать в интересах собственного народа. "Да, США оказывают давление. Однако, зная, что Турция в ближайшее время не сможет найти альтернативного поставщика в том же объеме, они не требуют от Турции невозможного. Но факт давления существует", - сказал Эрчин. По его словам, последствия такого шага для турецкой экономики будут значительными. "С этой точки зрения Турция не может принять такие меры. Тем не менее, США усилили давление для предотвращения финансовых и коммерческих действий, которые они считают подозрительными в отношении России", - добавил эксперт. По данным турецкого Управления по регулированию энергорынков (EPDK), доля российской нефти в импорте Турции в 2024 году составила 66%, российского газа - 41%. В этих условиях Анкаре необходимо расширять "корзину альтернативных поставок", отмечала газета Ekonomim. Как ранее сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник, после призыва президента США отказаться от российской нефти энергетическая политика Анкары не изменилась, однако страна активно диверсифицирует рынок поставщиков. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

