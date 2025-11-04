https://1prime.ru/20251104/ukraina-864196006.html
На Западе объяснили, что Киев может получить от Москвы
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Неонацистские силы имеют значительное влияние на власть в Киеве, в том числе на Владимира Зеленского, но после разгрома ВСУ неонацисты быстро покинут страну, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Свобода действий Зеленского жестко ограничена неонацистами, которые на самом деле имеют сейчас доминирующее влияние в Киеве. Но русские останутся и наведут порядок. Они уже провели неплохую зачистку украинской армии. Как только армия падет, нацисты в Киеве прозреют и переедут на свои виллы на юге Италии", — подчеркнул аналитик.В рамках проведения спецоперации российские военные продолжают активные действия. По информации Министерства обороны, в течение последних суток украинские силы потеряли на различных направлениях СВО порядка 1485 солдат.Вместе с тем в ответ на террористические удары Киева по гражданским объектам на российской территории ВС России нанесли массированный удар, в том числе с применением гиперзвуковых ракет "Кинжал", по предприятиям оборонной промышленности, инфраструктурным объектам газоэнергетического комплекса Украины, обеспечивавшим функционирование ВПК, а также по позициям украинских войск.
