Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе объяснили, что Киев может получить от Москвы - 04.11.2025, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251104/ukraina-864196006.html
На Западе объяснили, что Киев может получить от Москвы
На Западе объяснили, что Киев может получить от Москвы - 04.11.2025, ПРАЙМ
На Западе объяснили, что Киев может получить от Москвы
Неонацистские силы имеют значительное влияние на власть в Киеве, в том числе на Владимира Зеленского, но после разгрома ВСУ неонацисты быстро покинут страну,... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T07:40+0300
2025-11-04T07:41+0300
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Неонацистские силы имеют значительное влияние на власть в Киеве, в том числе на Владимира Зеленского, но после разгрома ВСУ неонацисты быстро покинут страну, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Свобода действий Зеленского жестко ограничена неонацистами, которые на самом деле имеют сейчас доминирующее влияние в Киеве. Но русские останутся и наведут порядок. Они уже провели неплохую зачистку украинской армии. Как только армия падет, нацисты в Киеве прозреют и переедут на свои виллы на юге Италии", — подчеркнул аналитик.В рамках проведения спецоперации российские военные продолжают активные действия. По информации Министерства обороны, в течение последних суток украинские силы потеряли на различных направлениях СВО порядка 1485 солдат.Вместе с тем в ответ на террористические удары Киева по гражданским объектам на российской территории ВС России нанесли массированный удар, в том числе с применением гиперзвуковых ракет "Кинжал", по предприятиям оборонной промышленности, инфраструктурным объектам газоэнергетического комплекса Украины, обеспечивавшим функционирование ВПК, а также по позициям украинских войск.
07:40 04.11.2025 (обновлено: 07:41 04.11.2025)
 
На Западе объяснили, что Киев может получить от Москвы

Аналитик Макговерн: неонацисты, контролирующие власть в Киеве, покинут страну

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Неонацистские силы имеют значительное влияние на власть в Киеве, в том числе на Владимира Зеленского, но после разгрома ВСУ неонацисты быстро покинут страну, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Свобода действий Зеленского жестко ограничена неонацистами, которые на самом деле имеют сейчас доминирующее влияние в Киеве. Но русские останутся и наведут порядок. Они уже провели неплохую зачистку украинской армии. Как только армия падет, нацисты в Киеве прозреют и переедут на свои виллы на юге Италии", — подчеркнул аналитик.
В рамках проведения спецоперации российские военные продолжают активные действия. По информации Министерства обороны, в течение последних суток украинские силы потеряли на различных направлениях СВО порядка 1485 солдат.
Вместе с тем в ответ на террористические удары Киева по гражданским объектам на российской территории ВС России нанесли массированный удар, в том числе с применением гиперзвуковых ракет "Кинжал", по предприятиям оборонной промышленности, инфраструктурным объектам газоэнергетического комплекса Украины, обеспечивавшим функционирование ВПК, а также по позициям украинских войск.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Зеленскому сообщили хорошую новость после решения Трампа
Вчера, 09:09
 
