https://1prime.ru/20251104/ukraina-864196006.html

На Западе объяснили, что Киев может получить от Москвы

На Западе объяснили, что Киев может получить от Москвы - 04.11.2025, ПРАЙМ

На Западе объяснили, что Киев может получить от Москвы

Неонацистские силы имеют значительное влияние на власть в Киеве, в том числе на Владимира Зеленского, но после разгрома ВСУ неонацисты быстро покинут страну,... | 04.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-04T07:40+0300

2025-11-04T07:40+0300

2025-11-04T07:41+0300

спецоперация на украине

украина

неонацисты

киев

владимир зеленский

запад

москва

всу

вс рф

цру

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_9f29c1851a2023f78ce0b4fc123ad24c.jpg

МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Неонацистские силы имеют значительное влияние на власть в Киеве, в том числе на Владимира Зеленского, но после разгрома ВСУ неонацисты быстро покинут страну, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Свобода действий Зеленского жестко ограничена неонацистами, которые на самом деле имеют сейчас доминирующее влияние в Киеве. Но русские останутся и наведут порядок. Они уже провели неплохую зачистку украинской армии. Как только армия падет, нацисты в Киеве прозреют и переедут на свои виллы на юге Италии", — подчеркнул аналитик.В рамках проведения спецоперации российские военные продолжают активные действия. По информации Министерства обороны, в течение последних суток украинские силы потеряли на различных направлениях СВО порядка 1485 солдат.Вместе с тем в ответ на террористические удары Киева по гражданским объектам на российской территории ВС России нанесли массированный удар, в том числе с применением гиперзвуковых ракет "Кинжал", по предприятиям оборонной промышленности, инфраструктурным объектам газоэнергетического комплекса Украины, обеспечивавшим функционирование ВПК, а также по позициям украинских войск.

https://1prime.ru/20251103/zelenskiy-864178594.html

украина

киев

запад

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, неонацисты, киев, владимир зеленский, запад, москва, всу, вс рф, цру