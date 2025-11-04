https://1prime.ru/20251104/ukraina-864203800.html

Уитакер сделал громкое заявление после встречи с Зеленским

04.11.2025

МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в Киеве заявил Владимиру Зеленскому о необходимости завершить конфликт. Об этом он написал в соцсети X. "Я довел до сведения, что эта бессмысленная война должна прекратиться, и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, – единственный жизнеспособный путь вперед", — говорится в публикации.В октябре Трамп встретился с главой киевского режима в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, глава Белого дома намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что Москва хочет мирного урегулирования ситуации на Украине, доносит это до США.

