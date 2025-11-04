Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уитакер сделал громкое заявление после встречи с Зеленским - 04.11.2025
Спецоперация на Украине
Уитакер сделал громкое заявление после встречи с Зеленским
Уитакер сделал громкое заявление после встречи с Зеленским - 04.11.2025, ПРАЙМ
Уитакер сделал громкое заявление после встречи с Зеленским
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в Киеве заявил Владимиру Зеленскому о необходимости завершить конфликт. Об этом он написал в соцсети X. "Я довел до... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T10:32+0300
2025-11-04T10:32+0300
спецоперация на украине
сша
украина
нато
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/04/864203467_0:0:2469:1390_1920x0_80_0_0_26aaa9d9f1976fa86d9587f6773035d2.jpg
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в Киеве заявил Владимиру Зеленскому о необходимости завершить конфликт. Об этом он написал в соцсети X. "Я довел до сведения, что эта бессмысленная война должна прекратиться, и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, – единственный жизнеспособный путь вперед", — говорится в публикации.В октябре Трамп встретился с главой киевского режима в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, глава Белого дома намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что Москва хочет мирного урегулирования ситуации на Украине, доносит это до США.
сша
украина
сша, украина, нато, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, НАТО, Владимир Зеленский
10:32 04.11.2025
 
Уитакер сделал громкое заявление после встречи с Зеленским

Уитакер встретился с Зеленским и призвал окончить конфликт

© Фото : U.S. Ambassador to NATO/XВладимир Зеленский и Мэттью Уитакер во время встречи в Киеве
Владимир Зеленский и Мэттью Уитакер во время встречи в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Владимир Зеленский и Мэттью Уитакер во время встречи в Киеве
© Фото : U.S. Ambassador to NATO/X
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в Киеве заявил Владимиру Зеленскому о необходимости завершить конфликт. Об этом он написал в соцсети X.

"Я довел до сведения, что эта бессмысленная война должна прекратиться, и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента Трампа, – единственный жизнеспособный путь вперед", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Зеленскому сообщили хорошую новость после решения Трампа
Вчера, 09:09
В октябре Трамп встретился с главой киевского режима в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, глава Белого дома намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку.

В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что Москва хочет мирного урегулирования ситуации на Украине, доносит это до США.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
В США забили тревогу из-за хода России
2 ноября, 12:17
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАНАТОВладимир Зеленский
 
 
