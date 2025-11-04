https://1prime.ru/20251104/ukraina-864208172.html

Российские военные поразили объекты, обеспечивающие работу ВПК Украины

Российские военные поразили объекты, обеспечивающие работу ВПК Украины

Российские военные поразили объекты, обеспечивающие работу ВПК Украины

Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного... | 04.11.2025, ПРАЙМ

спецоперация на украине

россия

рф

украина

сша

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства артиллерийских снарядов, складу горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах", - говорится в сообщении.Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 204 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, добавили в министерстве обороны РФ.

рф

украина

сша

