Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские военные поразили объекты, обеспечивающие работу ВПК Украины - 04.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251104/ukraina-864208172.html
Российские военные поразили объекты, обеспечивающие работу ВПК Украины
Российские военные поразили объекты, обеспечивающие работу ВПК Украины - 04.11.2025, ПРАЙМ
Российские военные поразили объекты, обеспечивающие работу ВПК Украины
Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T12:41+0300
2025-11-04T12:41+0300
спецоперация на украине
россия
рф
украина
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859979004_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7890e0ffb421d19e07eaa14569bd8e23.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ. &quot;Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства артиллерийских снарядов, складу горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах&quot;, - говорится в сообщении.Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 204 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, добавили в министерстве обороны РФ.
рф
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859979004_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_421cc4cf11dc67420c037dc8088a1e21.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, украина, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, США
12:41 04.11.2025
 
Российские военные поразили объекты, обеспечивающие работу ВПК Украины

ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВПК Украины

© РИА Новости . Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
© РИА Новости . Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства артиллерийских снарядов, складу горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах", - говорится в сообщении.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 204 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, добавили в министерстве обороны РФ.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯРФУКРАИНАСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала