Российские военные поразили объекты, обеспечивающие работу ВПК Украины
ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВПК Украины
© РИА Новости . Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства артиллерийских снарядов, складу горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах", - говорится в сообщении.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 204 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, добавили в министерстве обороны РФ.