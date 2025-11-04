Украинцев призвали одеваться дома теплее
МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Глава украинской энергетической компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко призвал граждан одеваться дома теплее, а не прогревать помещение до плюс 22 градусов тепла.
"Бытовые потребители, которые являются сейчас крупнейшим потребителем электроэнергии на Украине, должны в первую очередь менять свое поведение. Нужно не доводить температуру в помещениях до тех максимально комфортных 20-22 градусов, а одеть дополнительный свитер и этим помочь нашей энергосистеме справиться с теми вызовами, в которых мы работаем", - сказал Зайченко на видео, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Новости.Live".
Он также попросил не включать несколько мощных приборов одновременно в пиковые часы.
Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов 26 октября, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах от плюс пяти до плюс 10 градусов и частыми отключениями света, посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
Депутат Верховной рады Михаил Бондар 22 октября заявил, что Украина может столкнуться с нехваткой газа уже в декабре-январе, по его словам, отопительный сезон на Украине находится под большим вопросом, власти к нему оказались не готовы. В среду экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что в стране зимой будут отключения света и газа. Ранее он заявил, что предстоящая зима будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал сограждан уезжать на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.