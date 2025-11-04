https://1prime.ru/20251104/ukraina-864208922.html

Украинцев призвали одеваться дома теплее

Украинцев призвали одеваться дома теплее - 04.11.2025, ПРАЙМ

Украинцев призвали одеваться дома теплее

Глава украинской энергетической компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко призвал граждан одеваться дома теплее, а не прогревать помещение до плюс 22 градусов... | 04.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-04T12:54+0300

2025-11-04T12:54+0300

2025-11-04T12:54+0300

украина

киев

укрэнерго

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/82835/32/828353208_0:154:3009:1846_1920x0_80_0_0_2061bfd71f1916c837ac075f88efb9e3.jpg

МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Глава украинской энергетической компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко призвал граждан одеваться дома теплее, а не прогревать помещение до плюс 22 градусов тепла. "Бытовые потребители, которые являются сейчас крупнейшим потребителем электроэнергии на Украине, должны в первую очередь менять свое поведение. Нужно не доводить температуру в помещениях до тех максимально комфортных 20-22 градусов, а одеть дополнительный свитер и этим помочь нашей энергосистеме справиться с теми вызовами, в которых мы работаем", - сказал Зайченко на видео, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Новости.Live". Он также попросил не включать несколько мощных приборов одновременно в пиковые часы. Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов 26 октября, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах от плюс пяти до плюс 10 градусов и частыми отключениями света, посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением. Депутат Верховной рады Михаил Бондар 22 октября заявил, что Украина может столкнуться с нехваткой газа уже в декабре-январе, по его словам, отопительный сезон на Украине находится под большим вопросом, власти к нему оказались не готовы. В среду экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что в стране зимой будут отключения света и газа. Ранее он заявил, что предстоящая зима будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал сограждан уезжать на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, укрэнерго, в мире