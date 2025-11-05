Российский рынок акций снизился в среду на 1%
Московская биржа. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций после попыток роста во второй половине основных торгов перешел к снижению из-за геополитики и опустился в среду почти на 1%, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
Рынок под давлением
Российский рынок акций в основную сессию демонстрировал разнонаправленные колебания. Попытки роста индекса Мосбиржи в направлении 2600 пунктов во второй половине основных торгов сменились снижением индикатора.
"Геополитические риски снова повысились, переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта по-прежнему на паузе. Слабость рубля и попытки ценового восстановления рынка нефти в этих условиях не сильно влияли на рынок акций. Неопределенной остается и перспектива снижения ключевой ставки ЦБ в декабре", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 19.41 мск снижалась на 0,6%, до 64,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 100,3 пункта.
Прогнозы
Индекс Мосбиржи пока движется в краткосрочном восходящем тренде, давление продавцов невелико, считает Магомед Магомедов из ФГ "Финам".
"В ближайшей перспективе наиболее вероятен сценарий консолидации индекса Мосбиржи в диапазоне 2520-2700 пунктов до появления новых сильных рыночных драйверов", - говорит он.
Для преодоления сильной области сопротивления перед уровнем 2600 пунктов по индексу Мосбиржи нужен свежий драйвер либо монетарного характера, либо геополитического, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Краткосрочные ожидания: 2500-2600 пунктов по индексу", - добавляет он.