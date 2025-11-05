Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций снизился в среду на 1% - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251105/aktsii-864263599.html
Российский рынок акций снизился в среду на 1%
Российский рынок акций снизился в среду на 1% - 05.11.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился в среду на 1%
Российский рынок акций после попыток роста во второй половине основных торгов перешел к снижению из-за геополитики и опустился в среду почти на 1%, следует из... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T19:59+0300
2025-11-05T19:59+0300
экономика
рынок
акции
торги
сша
мосбиржа
"бкс мир инвестиций"
ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f985ac6f50711927891321b69914b394.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций после попыток роста во второй половине основных торгов перешел к снижению из-за геополитики и опустился в среду почти на 1%, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,95%, до 2546,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,96%, до 1030,31 пункта, долларовый РТС - на 1,32%, до 988,12 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок под давлением Российский рынок акций в основную сессию демонстрировал разнонаправленные колебания. Попытки роста индекса Мосбиржи в направлении 2600 пунктов во второй половине основных торгов сменились снижением индикатора. "Геополитические риски снова повысились, переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта по-прежнему на паузе. Слабость рубля и попытки ценового восстановления рынка нефти в этих условиях не сильно влияли на рынок акций. Неопределенной остается и перспектива снижения ключевой ставки ЦБ в декабре", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подешевели бумаги "Хэдхантера" (-2,4%), "Эн+ Груп" (-2,2%), "Юнипро" (-2,1%), "Лукойла" (-1,8%). Подорожали бумаги ПИКа (+3,4%), "Позитива" (+1,7%), ВТБ (+0,9%), "Ростелекома" (+0,8%). Стоимость нефти к 19.41 мск снижалась на 0,6%, до 64,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 100,3 пункта. Прогнозы Индекс Мосбиржи пока движется в краткосрочном восходящем тренде, давление продавцов невелико, считает Магомед Магомедов из ФГ "Финам". "В ближайшей перспективе наиболее вероятен сценарий консолидации индекса Мосбиржи в диапазоне 2520-2700 пунктов до появления новых сильных рыночных драйверов", - говорит он. Для преодоления сильной области сопротивления перед уровнем 2600 пунктов по индексу Мосбиржи нужен свежий драйвер либо монетарного характера, либо геополитического, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Краткосрочные ожидания: 2500-2600 пунктов по индексу", - добавляет он.
https://1prime.ru/20251105/stavka-864260417.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b66cd25127fbad4f643627c4174dac53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, акции, торги, сша, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", ртс
Экономика, Рынок, Акции, Торги, США, Мосбиржа, "БКС Мир инвестиций", РТС
19:59 05.11.2025
 
Российский рынок акций снизился в среду на 1%

Российский рынок акций не удержался в плюсе и снизился в среду на 1%

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций после попыток роста во второй половине основных торгов перешел к снижению из-за геополитики и опустился в среду почти на 1%, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,95%, до 2546,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,96%, до 1030,31 пункта, долларовый РТС - на 1,32%, до 988,12 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
Рынок под давлением
Российский рынок акций в основную сессию демонстрировал разнонаправленные колебания. Попытки роста индекса Мосбиржи в направлении 2600 пунктов во второй половине основных торгов сменились снижением индикатора.
"Геополитические риски снова повысились, переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта по-прежнему на паузе. Слабость рубля и попытки ценового восстановления рынка нефти в этих условиях не сильно влияли на рынок акций. Неопределенной остается и перспектива снижения ключевой ставки ЦБ в декабре", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже подешевели бумаги "Хэдхантера" (-2,4%), "Эн+ Груп" (-2,2%), "Юнипро" (-2,1%), "Лукойла" (-1,8%). Подорожали бумаги ПИКа (+3,4%), "Позитива" (+1,7%), ВТБ (+0,9%), "Ростелекома" (+0,8%).
Стоимость нефти к 19.41 мск снижалась на 0,6%, до 64,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 100,3 пункта.
Прогнозы
Индекс Мосбиржи пока движется в краткосрочном восходящем тренде, давление продавцов невелико, считает Магомед Магомедов из ФГ "Финам".
"В ближайшей перспективе наиболее вероятен сценарий консолидации индекса Мосбиржи в диапазоне 2520-2700 пунктов до появления новых сильных рыночных драйверов", - говорит он.
Для преодоления сильной области сопротивления перед уровнем 2600 пунктов по индексу Мосбиржи нужен свежий драйвер либо монетарного характера, либо геополитического, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Краткосрочные ожидания: 2500-2600 пунктов по индексу", - добавляет он.
Вклады и инвестиции - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
В России снизилась средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков
19:02
 
ЭкономикаРынокАкцииТоргиСШАМосбиржа"БКС Мир инвестиций"РТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала