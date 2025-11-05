https://1prime.ru/20251105/aktsii-864263599.html

Российский рынок акций снизился в среду на 1%

Российский рынок акций снизился в среду на 1%

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций после попыток роста во второй половине основных торгов перешел к снижению из-за геополитики и опустился в среду почти на 1%, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,95%, до 2546,62 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,96%, до 1030,31 пункта, долларовый РТС - на 1,32%, до 988,12 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок под давлением Российский рынок акций в основную сессию демонстрировал разнонаправленные колебания. Попытки роста индекса Мосбиржи в направлении 2600 пунктов во второй половине основных торгов сменились снижением индикатора. "Геополитические риски снова повысились, переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта по-прежнему на паузе. Слабость рубля и попытки ценового восстановления рынка нефти в этих условиях не сильно влияли на рынок акций. Неопределенной остается и перспектива снижения ключевой ставки ЦБ в декабре", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подешевели бумаги "Хэдхантера" (-2,4%), "Эн+ Груп" (-2,2%), "Юнипро" (-2,1%), "Лукойла" (-1,8%). Подорожали бумаги ПИКа (+3,4%), "Позитива" (+1,7%), ВТБ (+0,9%), "Ростелекома" (+0,8%). Стоимость нефти к 19.41 мск снижалась на 0,6%, до 64,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 100,3 пункта. Прогнозы Индекс Мосбиржи пока движется в краткосрочном восходящем тренде, давление продавцов невелико, считает Магомед Магомедов из ФГ "Финам". "В ближайшей перспективе наиболее вероятен сценарий консолидации индекса Мосбиржи в диапазоне 2520-2700 пунктов до появления новых сильных рыночных драйверов", - говорит он. Для преодоления сильной области сопротивления перед уровнем 2600 пунктов по индексу Мосбиржи нужен свежий драйвер либо монетарного характера, либо геополитического, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Краткосрочные ожидания: 2500-2600 пунктов по индексу", - добавляет он.

