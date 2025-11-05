Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на алмазы на мировом рынке в октябре продолжили снижаться - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251105/almazy-864246725.html
Цены на алмазы на мировом рынке в октябре продолжили снижаться
Цены на алмазы на мировом рынке в октябре продолжили снижаться - 05.11.2025, ПРАЙМ
Цены на алмазы на мировом рынке в октябре продолжили снижаться
На мировом рынке алмазов в октябре наблюдалось ценовое снижение в большинстве секторов, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T15:13+0300
2025-11-05T15:13+0300
промышленность
индия
сша
дональд трамп
алмазы
цена на алмазы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861692773_0:157:3080:1890_1920x0_80_0_0_4ea18f151f6349a6a592202c89436330.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. На мировом рынке алмазов в октябре наблюдалось ценовое снижение в большинстве секторов, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со ссылкой на индекс RapNet Diamond Index (RAPI). "Цены на алмазы в прошлом месяце продолжали снижаться в большинстве секторов, при этом рынок был разделен по категориям и географическим границам", - говорится в сообщении. Так, индекс цен на бриллианты массой в 0,3 карата в октябре сократился на 4,4%, 0,5 карата - на 2,8%. При этом индекс цен на бриллианты в 1 карат опустился на 1,7%, а индекс цен на крупные бриллианты - в 3 карата - несколько поднялся, на 0,3%, отмечает издание. При этом с начала текущего года индекс цен на бриллианты в 0,3 карата снизился на 6,5%, в 0,5 карата - на 16,7%, в то время как индекс цен на бриллианты в 1 карат уменьшился на 5,2%, на 3-каратные камни - сократился на 0,7%. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает интенсивные переговоры с Индией по вопросам взаимной торговли. В конце августа США ввели дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких импортных тарифов Штатов. Индия - крупнейший центр огранки алмазов, на долю страны приходится 90% гранильных мощностей мира.
https://1prime.ru/20251009/almaz-863358334.html
индия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861692773_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_1027868b56b9bf753912243892117779.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, индия, сша, дональд трамп, алмазы, цена на алмазы
Промышленность, ИНДИЯ, США, Дональд Трамп, алмазы, цена на алмазы
15:13 05.11.2025
 
Цены на алмазы на мировом рынке в октябре продолжили снижаться

Rapaport: на мировом рынке алмазов в октябре наблюдалось ценовое снижение

© РИА Новости . Юрий Сомов | Перейти в медиабанкРоссыпь ограненных алмазов
Россыпь ограненных алмазов - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Россыпь ограненных алмазов. Архивное фото
© РИА Новости . Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. На мировом рынке алмазов в октябре наблюдалось ценовое снижение в большинстве секторов, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со ссылкой на индекс RapNet Diamond Index (RAPI).
"Цены на алмазы в прошлом месяце продолжали снижаться в большинстве секторов, при этом рынок был разделен по категориям и географическим границам", - говорится в сообщении.
Так, индекс цен на бриллианты массой в 0,3 карата в октябре сократился на 4,4%, 0,5 карата - на 2,8%. При этом индекс цен на бриллианты в 1 карат опустился на 1,7%, а индекс цен на крупные бриллианты - в 3 карата - несколько поднялся, на 0,3%, отмечает издание.
При этом с начала текущего года индекс цен на бриллианты в 0,3 карата снизился на 6,5%, в 0,5 карата - на 16,7%, в то время как индекс цен на бриллианты в 1 карат уменьшился на 5,2%, на 3-каратные камни - сократился на 0,7%.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает интенсивные переговоры с Индией по вопросам взаимной торговли. В конце августа США ввели дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких импортных тарифов Штатов.
Индия - крупнейший центр огранки алмазов, на долю страны приходится 90% гранильных мощностей мира.
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Цены на алмазы снизились в сентябре из-за пошлин США
9 октября, 23:49
 
ПромышленностьИНДИЯСШАДональд Трампалмазыцена на алмазы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала