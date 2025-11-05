https://1prime.ru/20251105/almazy-864246725.html

Цены на алмазы на мировом рынке в октябре продолжили снижаться

Цены на алмазы на мировом рынке в октябре продолжили снижаться - 05.11.2025, ПРАЙМ

Цены на алмазы на мировом рынке в октябре продолжили снижаться

На мировом рынке алмазов в октябре наблюдалось ценовое снижение в большинстве секторов, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T15:13+0300

2025-11-05T15:13+0300

2025-11-05T15:13+0300

промышленность

индия

сша

дональд трамп

алмазы

цена на алмазы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861692773_0:157:3080:1890_1920x0_80_0_0_4ea18f151f6349a6a592202c89436330.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. На мировом рынке алмазов в октябре наблюдалось ценовое снижение в большинстве секторов, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со ссылкой на индекс RapNet Diamond Index (RAPI). "Цены на алмазы в прошлом месяце продолжали снижаться в большинстве секторов, при этом рынок был разделен по категориям и географическим границам", - говорится в сообщении. Так, индекс цен на бриллианты массой в 0,3 карата в октябре сократился на 4,4%, 0,5 карата - на 2,8%. При этом индекс цен на бриллианты в 1 карат опустился на 1,7%, а индекс цен на крупные бриллианты - в 3 карата - несколько поднялся, на 0,3%, отмечает издание. При этом с начала текущего года индекс цен на бриллианты в 0,3 карата снизился на 6,5%, в 0,5 карата - на 16,7%, в то время как индекс цен на бриллианты в 1 карат уменьшился на 5,2%, на 3-каратные камни - сократился на 0,7%. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает интенсивные переговоры с Индией по вопросам взаимной торговли. В конце августа США ввели дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких импортных тарифов Штатов. Индия - крупнейший центр огранки алмазов, на долю страны приходится 90% гранильных мощностей мира.

https://1prime.ru/20251009/almaz-863358334.html

индия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, индия, сша, дональд трамп, алмазы, цена на алмазы