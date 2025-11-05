https://1prime.ru/20251105/avia-864254568.html
Аэропорт Нальчика открыл авиасообщение с Кувейтом
2025-11-05T17:31+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860574790_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_77115be5fc25d1389967f3b3d441788c.jpg
НАЛЬЧИК, 5 ноя – ПРАЙМ. Аэропорт Нальчика открыл авиасообщение с Кувейтом, рейсы будут осуществляться раз в две недели, первым из них 170 паломников из Кабардино-Балкарии в среду отправились в малый хадж, сообщил глава региона Казбек Коков. Ранее аэропорт сообщал о готовности к обслуживанию международных рейсов авиакомпании Jazeera Airways из Кувейта на современных Airbus 320 NEO. "Стартовый рейс Кувейт-Нальчик-Кувейт осуществляется на новых воздушных судах. На первом этапе авиаперелеты по этому маршруту будут производиться раз в две недели. Затем планируется перевести рейс Кувейт-Нальчик-Кувейт в статус регулярного авиасообщения", - написал Коков в своем Telegram-канале. Он отметил, что первым рейсом из Нальчика в среду для совершения малого хаджа в Мекку и Медину отправилась группа паломников из 170 человек.
