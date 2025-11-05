Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт Нальчика открыл авиасообщение с Кувейтом - 05.11.2025
Аэропорт Нальчика открыл авиасообщение с Кувейтом
Аэропорт Нальчика открыл авиасообщение с Кувейтом
НАЛЬЧИК, 5 ноя – ПРАЙМ. Аэропорт Нальчика открыл авиасообщение с Кувейтом, рейсы будут осуществляться раз в две недели, первым из них 170 паломников из Кабардино-Балкарии в среду отправились в малый хадж, сообщил глава региона Казбек Коков. Ранее аэропорт сообщал о готовности к обслуживанию международных рейсов авиакомпании Jazeera Airways из Кувейта на современных Airbus 320 NEO. "Стартовый рейс Кувейт-Нальчик-Кувейт осуществляется на новых воздушных судах. На первом этапе авиаперелеты по этому маршруту будут производиться раз в две недели. Затем планируется перевести рейс Кувейт-Нальчик-Кувейт в статус регулярного авиасообщения", - написал Коков в своем Telegram-канале. Он отметил, что первым рейсом из Нальчика в среду для совершения малого хаджа в Мекку и Медину отправилась группа паломников из 170 человек.
17:31 05.11.2025
 
Аэропорт Нальчика открыл авиасообщение с Кувейтом

Заголовок открываемого материала