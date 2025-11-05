https://1prime.ru/20251105/avia-864260090.html
Авиакомпания Emirates возобновила рейсы в столицу Танзании
Авиакомпания Emirates возобновила рейсы в столицу Танзании - 05.11.2025, ПРАЙМ
Авиакомпания Emirates возобновила рейсы в столицу Танзании
Крупнейшая эмиратская авиакомпания Emirates возобновила рейсы в Дар-эс-Салам с 5 ноября включительно, сообщается в заявлении на сайте авиакомпании. | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T18:57+0300
2025-11-05T18:57+0300
2025-11-05T18:57+0300
бизнес
танзания
emirates
https://cdnn.1prime.ru/img/82155/60/821556053_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fecbc3a391e5bc10eda888124e445e12.jpg
ДУБАЙ, 5 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая эмиратская авиакомпания Emirates возобновила рейсы в Дар-эс-Салам с 5 ноября включительно, сообщается в заявлении на сайте авиакомпании. "Авиакомпания Emirates возобновит полеты в/из Дар-эс-Салама с 5 ноября на рейсах EK725/726", - сообщается в заявлении. Ранее Emirates отменяла рейсы в столицу Танзанию с 30 октября по 4 ноября на фоне происходящих в стране беспорядков. Утром в субботу СМИ Танзании сообщили, что действующий президент Танзании Самия Сулуху Хассан добилась переизбрания, выиграв прошедшие 29 октября выборы с 97,66% голосов. На фоне этого в стране прошли массовые акции протеста оппозиции, которые переросли в столкновения с силами правопорядка, есть жертвы. Как сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), российские туроператоры не получали от туристов в Танзании жалоб в связи с беспорядками в стране, большая часть отдыхающих находится на Занзибаре, где обстановка спокойная. Всего на данный момент в стране может находиться около 500 туристов из России.
https://1prime.ru/20251105/avia-864254568.html
танзания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82155/60/821556053_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3eb9e2625d19bb18c773a7f954f11c69.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, танзания, emirates
Бизнес, ТАНЗАНИЯ, Emirates
Авиакомпания Emirates возобновила рейсы в столицу Танзании
Авиакомпания Emirates возобновила рейсы в Дар-эс-Салам