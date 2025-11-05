Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Авиакомпания Emirates возобновила рейсы в столицу Танзании - 05.11.2025
Авиакомпания Emirates возобновила рейсы в столицу Танзании
Крупнейшая эмиратская авиакомпания Emirates возобновила рейсы в Дар-эс-Салам с 5 ноября включительно, сообщается в заявлении на сайте авиакомпании. | 05.11.2025
ДУБАЙ, 5 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая эмиратская авиакомпания Emirates возобновила рейсы в Дар-эс-Салам с 5 ноября включительно, сообщается в заявлении на сайте авиакомпании. "Авиакомпания Emirates возобновит полеты в/из Дар-эс-Салама с 5 ноября на рейсах EK725/726", - сообщается в заявлении. Ранее Emirates отменяла рейсы в столицу Танзанию с 30 октября по 4 ноября на фоне происходящих в стране беспорядков. Утром в субботу СМИ Танзании сообщили, что действующий президент Танзании Самия Сулуху Хассан добилась переизбрания, выиграв прошедшие 29 октября выборы с 97,66% голосов. На фоне этого в стране прошли массовые акции протеста оппозиции, которые переросли в столкновения с силами правопорядка, есть жертвы. Как сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), российские туроператоры не получали от туристов в Танзании жалоб в связи с беспорядками в стране, большая часть отдыхающих находится на Занзибаре, где обстановка спокойная. Всего на данный момент в стране может находиться около 500 туристов из России.
2025
18:57 05.11.2025
 
Авиакомпания Emirates возобновила рейсы в столицу Танзании

Авиакомпания Emirates возобновила рейсы в Дар-эс-Салам

ДУБАЙ, 5 ноя - ПРАЙМ. Крупнейшая эмиратская авиакомпания Emirates возобновила рейсы в Дар-эс-Салам с 5 ноября включительно, сообщается в заявлении на сайте авиакомпании.
"Авиакомпания Emirates возобновит полеты в/из Дар-эс-Салама с 5 ноября на рейсах EK725/726", - сообщается в заявлении.
Ранее Emirates отменяла рейсы в столицу Танзанию с 30 октября по 4 ноября на фоне происходящих в стране беспорядков.
Утром в субботу СМИ Танзании сообщили, что действующий президент Танзании Самия Сулуху Хассан добилась переизбрания, выиграв прошедшие 29 октября выборы с 97,66% голосов. На фоне этого в стране прошли массовые акции протеста оппозиции, которые переросли в столкновения с силами правопорядка, есть жертвы.
Как сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), российские туроператоры не получали от туристов в Танзании жалоб в связи с беспорядками в стране, большая часть отдыхающих находится на Занзибаре, где обстановка спокойная. Всего на данный момент в стране может находиться около 500 туристов из России.
ДУБАЙ, 5 ноя - ПРАЙМ.