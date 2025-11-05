Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России снизились продажи новых легковых автомобилей - 05.11.2025
В России снизились продажи новых легковых автомобилей
2025-11-05T14:45+0300
2025-11-05T14:45+0300
экономика
бизнес
россия
минпромторг
транспорт
авто
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России в январе-октябре текущего года снизились на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а в октябре снижение в годовом выражении составило 2%, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. Согласно данным, приведенным министерством, в абсолютных цифрах продажи за десять месяцев составили 1,054 миллиона штук, а в октябре - 164,6 тысячи штук. Продажи новых легких коммерческих автомобилей за январь-октябрь снизились на 23%, до 86,7 тысячи единиц. Наибольшее падение продаж по итогам десяти месяцев произошло в сегментах грузовых автомобилей и автобусов - на 56% и 42% соответственно.
бизнес, россия, минпромторг, транспорт, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг, Транспорт, Авто
14:45 05.11.2025
 
В России снизились продажи новых легковых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в РФ в январе-октябре снизились на 20%

© РИА Новости . Виталий Тимкив
Салон АвтоВАЗа
Салон АвтоВАЗа. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России в январе-октябре текущего года снизились на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а в октябре снижение в годовом выражении составило 2%, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
Согласно данным, приведенным министерством, в абсолютных цифрах продажи за десять месяцев составили 1,054 миллиона штук, а в октябре - 164,6 тысячи штук.
Продажи новых легких коммерческих автомобилей за январь-октябрь снизились на 23%, до 86,7 тысячи единиц. Наибольшее падение продаж по итогам десяти месяцев произошло в сегментах грузовых автомобилей и автобусов - на 56% и 42% соответственно.
