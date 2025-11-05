https://1prime.ru/20251105/avto-864244961.html

В России снизились продажи новых легковых автомобилей

В России снизились продажи новых легковых автомобилей - 05.11.2025, ПРАЙМ

В России снизились продажи новых легковых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в России в январе-октябре текущего года снизились на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а в октябре... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T14:45+0300

2025-11-05T14:45+0300

2025-11-05T14:45+0300

экономика

бизнес

россия

минпромторг

транспорт

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83282/44/832824432_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_3a8dbbfa268af37b0ea1b2fe824c0298.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России в январе-октябре текущего года снизились на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а в октябре снижение в годовом выражении составило 2%, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. Согласно данным, приведенным министерством, в абсолютных цифрах продажи за десять месяцев составили 1,054 миллиона штук, а в октябре - 164,6 тысячи штук. Продажи новых легких коммерческих автомобилей за январь-октябрь снизились на 23%, до 86,7 тысячи единиц. Наибольшее падение продаж по итогам десяти месяцев произошло в сегментах грузовых автомобилей и автобусов - на 56% и 42% соответственно.

https://1prime.ru/20251105/transport-864244802.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, минпромторг, транспорт, авто