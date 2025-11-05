https://1prime.ru/20251105/belousov-864254721.html
США планируют разместить гиперзвуковые ракеты в Европе, заявил Белоусов
США планируют разместить гиперзвуковые ракеты в Европе, заявил Белоусов - 05.11.2025, ПРАЙМ
США планируют разместить гиперзвуковые ракеты в Европе, заявил Белоусов
США собираются разместить в Европе и АТР ракеты, подлётное время которых от Германии до центральной России составит 6-7 минут, заявил министр обороны РФ Андрей... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T17:34+0300
2025-11-05T17:34+0300
2025-11-05T17:34+0300
россия
рф
сша
европа
андрей белоусов
владимир путин
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/14/851021420_0:0:2891:1626_1920x0_80_0_0_c74ee7d9af84f128fe5905cb8f6e22ac.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. США собираются разместить в Европе и АТР ракеты, подлётное время которых от Германии до центральной России составит 6-7 минут, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "На вооружение Соединенных Штатов, армии США, в конце текущего года планируется принятие нового ракетного комплекса средней дальности Dark Eagle с гиперзвуковыми ракетами с дальностью стрельбы 5,5 тысяч километров", - сказал он на совещании, которое президент РФ Владимир Путин провёл с постоянным членами Совбеза РФ. "В дальнейшем предусматривается развертывание этого комплекса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подлетное время такой ракеты с территории Германии, где планируется разместить данный ракетный комплекс, до объектов в центральной части России составит порядка 6-7 минут", - добавил он.
https://1prime.ru/20251105/darchiev-864253878.html
рф
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/14/851021420_322:0:2891:1927_1920x0_80_0_0_4af51b5274d37f56e746599bf19e6f00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, сша, европа, андрей белоусов, владимир путин, совбез
РОССИЯ, РФ, США, ЕВРОПА, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Совбез
США планируют разместить гиперзвуковые ракеты в Европе, заявил Белоусов
Белоусов: США хотят разместить в Европе ракеты, которые за семь минут долетят до России