МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. США собираются разместить в Европе и АТР ракеты, подлётное время которых от Германии до центральной России составит 6-7 минут, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "На вооружение Соединенных Штатов, армии США, в конце текущего года планируется принятие нового ракетного комплекса средней дальности Dark Eagle с гиперзвуковыми ракетами с дальностью стрельбы 5,5 тысяч километров", - сказал он на совещании, которое президент РФ Владимир Путин провёл с постоянным членами Совбеза РФ. "В дальнейшем предусматривается развертывание этого комплекса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подлетное время такой ракеты с территории Германии, где планируется разместить данный ракетный комплекс, до объектов в центральной части России составит порядка 6-7 минут", - добавил он.
17:34 05.11.2025
 
США планируют разместить гиперзвуковые ракеты в Европе, заявил Белоусов

Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. США собираются разместить в Европе и АТР ракеты, подлётное время которых от Германии до центральной России составит 6-7 минут, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"На вооружение Соединенных Штатов, армии США, в конце текущего года планируется принятие нового ракетного комплекса средней дальности Dark Eagle с гиперзвуковыми ракетами с дальностью стрельбы 5,5 тысяч километров", - сказал он на совещании, которое президент РФ Владимир Путин провёл с постоянным членами Совбеза РФ.
"В дальнейшем предусматривается развертывание этого комплекса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подлетное время такой ракеты с территории Германии, где планируется разместить данный ракетный комплекс, до объектов в центральной части России составит порядка 6-7 минут", - добавил он.
Александр Дарчиев - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Посол России в США направил телеграмму с разъяснением слов Трампа
17:23
 
Заголовок открываемого материала