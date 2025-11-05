https://1prime.ru/20251105/belousov-864254721.html

США планируют разместить гиперзвуковые ракеты в Европе, заявил Белоусов

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. США собираются разместить в Европе и АТР ракеты, подлётное время которых от Германии до центральной России составит 6-7 минут, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "На вооружение Соединенных Штатов, армии США, в конце текущего года планируется принятие нового ракетного комплекса средней дальности Dark Eagle с гиперзвуковыми ракетами с дальностью стрельбы 5,5 тысяч километров", - сказал он на совещании, которое президент РФ Владимир Путин провёл с постоянным членами Совбеза РФ. "В дальнейшем предусматривается развертывание этого комплекса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подлетное время такой ракеты с территории Германии, где планируется разместить данный ракетный комплекс, до объектов в центральной части России составит порядка 6-7 минут", - добавил он.

