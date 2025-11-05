Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Болгарии наложил вето на закон, касающийся активов "Лукойла" - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251105/bolgariya-864244146.html
Президент Болгарии наложил вето на закон, касающийся активов "Лукойла"
Президент Болгарии наложил вето на закон, касающийся активов "Лукойла" - 05.11.2025, ПРАЙМ
Президент Болгарии наложил вето на закон, касающийся активов "Лукойла"
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на одобренные парламентом поправки в закон о поощрении инвестиций, которые касаются имущества российской компании... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T14:27+0300
2025-11-05T14:28+0300
энергетика
болгария
дубай
лукойл
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84227/99/842279938_0:190:2145:1396_1920x0_80_0_0_14623265fd7903efa96be20eaea04b45.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на одобренные парламентом поправки в закон о поощрении инвестиций, которые касаются имущества российской компании "Лукойл". Поправки в закон о поощрении инвестиций были приняты Народным собранием 24 октября. Новая редакция закона вводит особые условия для совершения сделок с недвижимостью, а также акциями и долями в капитале четырех компаний, контролируемых "Лукойлом". Такие сделки могут быть осуществлены только после решения правительства, которое, в свою очередь, должно опираться на согласие государственного агентства национальной безопасности (ДАНС). "Президент указывает, что закон ставит совет министров в зависимость от заключения агентства нацбезопасности, что конституционно недопустимо. Совет министров является компетентным органом, осуществляющим руководство и реализацию внутренней и внешней политики страны… в то время как ДАНС - специализированный орган при правительстве, и не может обязывать его принимать те или иные решения", - говорится в заявлении на сайте главы государства. Президент отметил, что новый закон создает ситуацию, при которой совет министров не может самостоятельно осуществлять свои конституционные полномочия. Это само по себе несовместимо с логикой функционирования исполнительной власти, считает он. Парламент Болгарии принял поправки, после того как минфин США ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. А ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. В начале декабря 2023 года компания "Лукойл" заявила, что ввиду дискриминационных законов пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии и проанализирует возможность продажи бизнеса в стране. В январе 2025 года премьер-министр Росен Желязков заявлял, что на покупку нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" в городе Бургас претендуют семь компаний, его цена составляет около двух миллиардов долларов. "Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864129137.html
https://1prime.ru/20250108/kazmunaygaz-854079414.html
болгария
дубай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84227/99/842279938_106:0:2005:1424_1920x0_80_0_0_c7cce4ad40aaf865772983ddc3e5f28a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
болгария, дубай, лукойл, минфин сша
Энергетика, БОЛГАРИЯ, Дубай, Лукойл, Минфин США
14:27 05.11.2025 (обновлено: 14:28 05.11.2025)
 
Президент Болгарии наложил вето на закон, касающийся активов "Лукойла"

Президент Болгарии Радев наложил вето на закон, касающийся активов "Лукойла"

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Болгарии
Флаг Болгарии - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на одобренные парламентом поправки в закон о поощрении инвестиций, которые касаются имущества российской компании "Лукойл".
Поправки в закон о поощрении инвестиций были приняты Народным собранием 24 октября. Новая редакция закона вводит особые условия для совершения сделок с недвижимостью, а также акциями и долями в капитале четырех компаний, контролируемых "Лукойлом". Такие сделки могут быть осуществлены только после решения правительства, которое, в свою очередь, должно опираться на согласие государственного агентства национальной безопасности (ДАНС).
АЗС Лукойл в Софии - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
В Болгарии заявили, что страна не готова к уходу "Лукойла"
1 ноября, 15:39
"Президент указывает, что закон ставит совет министров в зависимость от заключения агентства нацбезопасности, что конституционно недопустимо. Совет министров является компетентным органом, осуществляющим руководство и реализацию внутренней и внешней политики страны… в то время как ДАНС - специализированный орган при правительстве, и не может обязывать его принимать те или иные решения", - говорится в заявлении на сайте главы государства.
Президент отметил, что новый закон создает ситуацию, при которой совет министров не может самостоятельно осуществлять свои конституционные полномочия. Это само по себе несовместимо с логикой функционирования исполнительной власти, считает он.
Парламент Болгарии принял поправки, после того как минфин США ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. А ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
В начале декабря 2023 года компания "Лукойл" заявила, что ввиду дискриминационных законов пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии и проанализирует возможность продажи бизнеса в стране. В январе 2025 года премьер-министр Росен Желязков заявлял, что на покупку нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" в городе Бургас претендуют семь компаний, его цена составляет около двух миллиардов долларов.
"Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
Нефтяное месторождение. - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
"Казмунайгаз" получил приглашение купить НПЗ "Лукойла" в Болгарии
8 января, 17:28
 
ЭнергетикаБОЛГАРИЯДубайЛукойлМинфин США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала