Президент Болгарии наложил вето на закон, касающийся активов "Лукойла"

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на одобренные парламентом поправки в закон о поощрении инвестиций, которые касаются имущества российской компании "Лукойл". Поправки в закон о поощрении инвестиций были приняты Народным собранием 24 октября. Новая редакция закона вводит особые условия для совершения сделок с недвижимостью, а также акциями и долями в капитале четырех компаний, контролируемых "Лукойлом". Такие сделки могут быть осуществлены только после решения правительства, которое, в свою очередь, должно опираться на согласие государственного агентства национальной безопасности (ДАНС). "Президент указывает, что закон ставит совет министров в зависимость от заключения агентства нацбезопасности, что конституционно недопустимо. Совет министров является компетентным органом, осуществляющим руководство и реализацию внутренней и внешней политики страны… в то время как ДАНС - специализированный орган при правительстве, и не может обязывать его принимать те или иные решения", - говорится в заявлении на сайте главы государства. Президент отметил, что новый закон создает ситуацию, при которой совет министров не может самостоятельно осуществлять свои конституционные полномочия. Это само по себе несовместимо с логикой функционирования исполнительной власти, считает он. Парламент Болгарии принял поправки, после того как минфин США ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. А ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. В начале декабря 2023 года компания "Лукойл" заявила, что ввиду дискриминационных законов пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии и проанализирует возможность продажи бизнеса в стране. В январе 2025 года премьер-министр Росен Желязков заявлял, что на покупку нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" в городе Бургас претендуют семь компаний, его цена составляет около двух миллиардов долларов. "Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

