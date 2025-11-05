https://1prime.ru/20251105/bolgariya-864261864.html

СМИ: в Болгарии хотят назначить управляющего за контролем продажи "Лукойла"

СМИ: в Болгарии хотят назначить управляющего за контролем продажи "Лукойла" - 05.11.2025, ПРАЙМ

СМИ: в Болгарии хотят назначить управляющего за контролем продажи "Лукойла"

Правящая партия ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") планирует предложить законопроект, который позволит специальному управляющему контролировать... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T19:26+0300

2025-11-05T19:26+0300

2025-11-05T19:26+0300

болгария

лукойл

минфин сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84228/43/842284303_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_10f64c5e03a3160ad1163aa51432ad84.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Правящая партия ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") планирует предложить законопроект, который позволит специальному управляющему контролировать продажу нефтеперерабатывающего завода российской компании "Лукойл" в Болгарии, сообщает издание Mediapool со ссылкой на текст документа. "Поправки к Закону об административном регулировании хозяйственной деятельности, связанной с нефтью и нефтепродуктами, предусматривают назначение специального управляющего, который будет распоряжаться активами "Лукойла" в Болгарии, в том числе сможет их продавать. При этом владелец не будет иметь права голоса и даже права обжалования решений в суде", - говорится в публикации. Лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов заявил, что законопроект будет представлен в Народное собрание уже в среду, сообщает телеканал БНТ. Законодательная активность вокруг активов "Лукойла" в Болгарии происходит на фоне введения минфином США санкций против "Лукойла" и его дочерних компаний. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. Ранее президент Болгарии Румен Радев наложил вето на одобренный парламентом законопроект, в рамках которого для продажи активов "Лукойла" требовалось согласие национальной службы госбезопасности. Парламент в свою очередь отклонил инициативу по национализации предприятий "Лукойла". В начале декабря 2023 года компания "Лукойл" заявила, что ввиду дискриминационных законов пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии и проанализирует возможность продажи бизнеса в стране. В январе 2025 года премьер-министр Росен Желязков заявлял, что на покупку нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" в городе Бургас претендуют семь компаний, его цена составляет около двух миллиардов долларов. "Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

https://1prime.ru/20251105/moldaviya-864244362.html

https://1prime.ru/20251105/bolgariya-864249235.html

болгария

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

болгария, лукойл, минфин сша