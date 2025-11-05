https://1prime.ru/20251105/darchiev-864253878.html
Посол России в США направил телеграмму с разъяснением слов Трампа
Посол России в США направил телеграмму с разъяснением слов Трампа - 05.11.2025, ПРАЙМ
Посол России в США направил телеграмму с разъяснением слов Трампа
05.11.2025
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что посол РФ в США Александр Дарчиев направил телеграмму в Россию по поводу разъяснений слов президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях. "Что касается разъяснений, то многим коллегам поступила телеграмма из министерства иностранных дел от нашего посла в Вашингтоне на эту тему", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
Посол России в США направил телеграмму с разъяснением слов Трампа
Дарчиев направил в Россию телеграмму по поводу слов Трампа о ядерных испытаниях