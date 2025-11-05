Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трутнев поручил усилить контроль за выполнением нацпроектов в ДФО - 05.11.2025
Трутнев поручил усилить контроль за выполнением нацпроектов в ДФО
ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – ПРАЙМ. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России усилить контроль за выполнением работ в рамках нацпроектов и по линии президентской дальневосточной единой субсидии, сообщает пресс-служба полпредства. В среду Трутнев во Владивостоке провел совещание о статусе исполнения национальных проектов и проектов по президентской дальневосточной единой субсидии. "Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России усилить контроль за выполнением работ в рамках нацпроектов и по линии президентской дальневосточной единой субсидии" - говорится в сообщении. Отмечается, что в Дальневосточном федеральном округе в рамках национальных проектов в 2025 году ведется работа на 107 объектах, а в Приморье должны быть построены и введены в эксплуатацию 12 объектов, а 89 - отремонтированы. За счет средств президентской дальневосточной единой субсидии, предоставляемой из федерального бюджета по линии Минвостокразвития России, в Приморском крае должны реализовать 11 мероприятий по созданию и модернизации социальной инфраструктуры. "Всего... с 2018 по 30 октября 2025 года благодаря средствам президентской дальневосточной единой субсидии построено 35 объектов социальной и инженерной инфраструктуры (две поликлиники, восемь ФАПов, школа на 600 мест, два детских сада (на 470 мест), семь школьных спортзалов, пять объектов спорта и три спортплощадки, пять объектов культуры, два объекта транспортной инфраструктуры", - говорится в релизе. Кроме того, отремонтированы 58 социальных объектов, благоустроены 300 общественных пространств и 400 дворовых территорий, построено, приобретено арендное жилье для работников ССК "Звезда" (756 квартир), оборудование для 77 социальных учреждений и 143 единицы специализированного транспорта, создана 101 мастерская. Также реализовывались проекты в ТОР "Патриотическая". "Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил перед нами задачу – добиться уверенного роста качества жизни в регионах Дальнего Востока до уровня выше среднероссийского. Эта работа должна производиться вне зависимости от ситуации в стране: школы и больницы должны строиться, должны открываться новые садики и стадионы, обновляться дороги. Каждый объект, который строится на Дальнем Востоке, решает конкретные задачи по улучшению качества жизни людей и развитию социальной сферы", - приводятся в сообщении слова Трутнева.
Трутнев поручил усилить контроль за выполнением нацпроектов в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – ПРАЙМ. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России усилить контроль за выполнением работ в рамках нацпроектов и по линии президентской дальневосточной единой субсидии, сообщает пресс-служба полпредства.
В среду Трутнев во Владивостоке провел совещание о статусе исполнения национальных проектов и проектов по президентской дальневосточной единой субсидии.
Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Путин поручил разработать стратегию развития ДФО до 2036 года
Вчера, 13:17
"Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России усилить контроль за выполнением работ в рамках нацпроектов и по линии президентской дальневосточной единой субсидии" - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Дальневосточном федеральном округе в рамках национальных проектов в 2025 году ведется работа на 107 объектах, а в Приморье должны быть построены и введены в эксплуатацию 12 объектов, а 89 - отремонтированы. За счет средств президентской дальневосточной единой субсидии, предоставляемой из федерального бюджета по линии Минвостокразвития России, в Приморском крае должны реализовать 11 мероприятий по созданию и модернизации социальной инфраструктуры.
"Всего... с 2018 по 30 октября 2025 года благодаря средствам президентской дальневосточной единой субсидии построено 35 объектов социальной и инженерной инфраструктуры (две поликлиники, восемь ФАПов, школа на 600 мест, два детских сада (на 470 мест), семь школьных спортзалов, пять объектов спорта и три спортплощадки, пять объектов культуры, два объекта транспортной инфраструктуры", - говорится в релизе.
Кроме того, отремонтированы 58 социальных объектов, благоустроены 300 общественных пространств и 400 дворовых территорий, построено, приобретено арендное жилье для работников ССК "Звезда" (756 квартир), оборудование для 77 социальных учреждений и 143 единицы специализированного транспорта, создана 101 мастерская. Также реализовывались проекты в ТОР "Патриотическая".
"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил перед нами задачу – добиться уверенного роста качества жизни в регионах Дальнего Востока до уровня выше среднероссийского. Эта работа должна производиться вне зависимости от ситуации в стране: школы и больницы должны строиться, должны открываться новые садики и стадионы, обновляться дороги. Каждый объект, который строится на Дальнем Востоке, решает конкретные задачи по улучшению качества жизни людей и развитию социальной сферы", - приводятся в сообщении слова Трутнева.
Алексей Чекунков - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Чекунков рассказал о бюджете госпрограммы по развитию ДФО
9 октября, 11:13
 
Экономика
 
 
