Путин назначил Эдельгериева спецпредставителем по вопросам климата
Путин назначил Эдельгериева спецпредставителем по вопросам климата
2025-11-05T17:03+0300
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин возложил на своего помощника Руслана Эдельгериева обязанности спецпредставителя президента по вопросам климата и водных ресурсов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее должность Эдельгериева называлась короче – специальный представитель президента по вопросам климата. При этом Путин встречался с ним на прошлой неделе, 1 ноября, и обсуждал как раз водные ресурсы, в том числе международное регулирование их использования. Глава государства отметил, что проблема водных ресурсов в мире становится все более острой, а у России в этой сфере есть конкурентные преимущества, и их надо эффективно использовать - с учетом интересов российских граждан. "Возложить на помощника президента Российской Федерации Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича обязанности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам климата и водных ресурсов", - говорится в документе, подписанном в среду. Спецпредставителем президента по вопросам климата он стал в июле 2018 года, а в мае 2024 года был переназначен на эту должность - уже в ранге помощника главы государства, а не советника.
