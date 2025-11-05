https://1prime.ru/20251105/elektromobili-864245219.html

Продажи новых электромобилей в России снизились на 38 процентов

Продажи новых электромобилей в России снизились на 38 процентов - 05.11.2025, ПРАЙМ

Продажи новых электромобилей в России снизились на 38 процентов

Продажи новых электромобилей в России по итогам января-октября 2025 года снизились на 38% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 10,4... | 05.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в России по итогам января-октября 2025 года снизились на 38% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 10,4 тысячи автомобилей, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Рынок новых электромобилей составил 10 403 штуки (-38% относительно аналогичного периода 2024 года – 16 705 штук)", - сообщили в министерстве. В ведомстве добавили, что доля электромобилей, изготовленных в России, по итогам десяти месяцев составила 32%, что на 12 процентных пунктов выше показателя аналогичного периода прошлого года.

