https://1prime.ru/20251105/elektromobili-864245219.html
Продажи новых электромобилей в России снизились на 38 процентов
Продажи новых электромобилей в России снизились на 38 процентов - 05.11.2025, ПРАЙМ
Продажи новых электромобилей в России снизились на 38 процентов
Продажи новых электромобилей в России по итогам января-октября 2025 года снизились на 38% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 10,4... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T14:49+0300
2025-11-05T14:49+0300
2025-11-05T14:49+0300
экономика
бизнес
россия
рф
минпромторг
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/19/851768534_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3c8f76e16d538ff2fe9ebdde726440ac.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в России по итогам января-октября 2025 года снизились на 38% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 10,4 тысячи автомобилей, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Рынок новых электромобилей составил 10 403 штуки (-38% относительно аналогичного периода 2024 года – 16 705 штук)", - сообщили в министерстве. В ведомстве добавили, что доля электромобилей, изготовленных в России, по итогам десяти месяцев составила 32%, что на 12 процентных пунктов выше показателя аналогичного периода прошлого года.
https://1prime.ru/20251105/transport-864244802.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/19/851768534_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8968ea82d704dde7948022db8df29308.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, минпромторг, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минпромторг, Авто
Продажи новых электромобилей в России снизились на 38 процентов
Минпромторг: продажи новых электромобилей в России снизились на 38% с начала года
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в России по итогам января-октября 2025 года снизились на 38% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 10,4 тысячи автомобилей, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"Рынок новых электромобилей составил 10 403 штуки (-38% относительно аналогичного периода 2024 года – 16 705 штук)", - сообщили в министерстве.
В ведомстве добавили, что доля электромобилей, изготовленных в России, по итогам десяти месяцев составила 32%, что на 12 процентных пунктов выше показателя аналогичного периода прошлого года.
Минпромторг сообщил о снижении продаж новых транспортных средств в России