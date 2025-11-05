Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи новых электромобилей в России снизились на 38 процентов - 05.11.2025
Продажи новых электромобилей в России снизились на 38 процентов
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в России по итогам января-октября 2025 года снизились на 38% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 10,4 тысячи автомобилей, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Рынок новых электромобилей составил 10 403 штуки (-38% относительно аналогичного периода 2024 года – 16 705 штук)", - сообщили в министерстве. В ведомстве добавили, что доля электромобилей, изготовленных в России, по итогам десяти месяцев составила 32%, что на 12 процентных пунктов выше показателя аналогичного периода прошлого года.
бизнес, россия, рф, минпромторг, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минпромторг, Авто
14:49 05.11.2025
 
Продажи новых электромобилей в России снизились на 38 процентов

Минпромторг: продажи новых электромобилей в России снизились на 38% с начала года

© РИА Новости . Максим Платонов | Перейти в медиабанкЭлектромобиль Lada e-Largus
Электромобиль Lada e-Largus - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Электромобиль Lada e-Largus. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Платонов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в России по итогам января-октября 2025 года снизились на 38% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 10,4 тысячи автомобилей, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"Рынок новых электромобилей составил 10 403 штуки (-38% относительно аналогичного периода 2024 года – 16 705 штук)", - сообщили в министерстве.
В ведомстве добавили, что доля электромобилей, изготовленных в России, по итогам десяти месяцев составила 32%, что на 12 процентных пунктов выше показателя аналогичного периода прошлого года.
Цех сборки микроавтобусов
Экономика Бизнес РОССИЯ РФ Минпромторг Авто
 
 
