Навроцкий предложил Словакии покупать американский газ через Польшу

Навроцкий предложил Словакии покупать американский газ через Польшу

2025-11-05T14:24+0300

ВАРШАВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Польша предлагает Словакии свою инфраструктуру для поставок газа из США, заявил президент Польши Кароль Навроцкий журналистам после встречи с президентом Словакии Петером Пеллегрини. Выступление Навроцкого транслирует канцелярия польского лидера на платформе Х. "Зная ситуацию в Словакии в части энергии и поставок газа, я предложил пану президенту после встречи с президентом США, чтобы Польша за короткое время стала реальным хабом для поставок газа из Соединенных Штатов", - сказал Навроцкий. Он напомнил, что в Польше работает газовый терминал в Свиноуйсце, куда прибывают американские газовые танкеры, и что Польша строит плавающий газовый терминал на Балтике. Навроцкий напомнил, что между Польшей и Словакией существует возможность поставок газа. "У нас есть интерконнектор со Словакией", - сказал он.

