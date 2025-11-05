https://1prime.ru/20251105/gaz-864243966.html
Навроцкий предложил Словакии покупать американский газ через Польшу
Навроцкий предложил Словакии покупать американский газ через Польшу - 05.11.2025, ПРАЙМ
Навроцкий предложил Словакии покупать американский газ через Польшу
Польша предлагает Словакии свою инфраструктуру для поставок газа из США, заявил президент Польши Кароль Навроцкий журналистам после встречи с президентом... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T14:24+0300
2025-11-05T14:24+0300
2025-11-05T14:24+0300
энергетика
газ
польша
словакия
сша
кароль навроцкий
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861224592_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_49ff2a59f7a7d086be8074bf4f2ddfc5.jpg
ВАРШАВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Польша предлагает Словакии свою инфраструктуру для поставок газа из США, заявил президент Польши Кароль Навроцкий журналистам после встречи с президентом Словакии Петером Пеллегрини. Выступление Навроцкого транслирует канцелярия польского лидера на платформе Х. "Зная ситуацию в Словакии в части энергии и поставок газа, я предложил пану президенту после встречи с президентом США, чтобы Польша за короткое время стала реальным хабом для поставок газа из Соединенных Штатов", - сказал Навроцкий. Он напомнил, что в Польше работает газовый терминал в Свиноуйсце, куда прибывают американские газовые танкеры, и что Польша строит плавающий газовый терминал на Балтике. Навроцкий напомнил, что между Польшей и Словакией существует возможность поставок газа. "У нас есть интерконнектор со Словакией", - сказал он.
https://1prime.ru/20251021/ekonomika-863785617.html
польша
словакия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861224592_203:0:1856:1240_1920x0_80_0_0_b9e587bf87d3afbe8b93d8e17cabcd3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, польша, словакия, сша, кароль навроцкий
Энергетика, Газ, ПОЛЬША, СЛОВАКИЯ, США, Кароль Навроцкий
Навроцкий предложил Словакии покупать американский газ через Польшу
Навроцкий: Польша предлагает Словакии свою инфраструктуру для поставок газа из США
ВАРШАВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Польша предлагает Словакии свою инфраструктуру для поставок газа из США, заявил президент Польши Кароль Навроцкий журналистам после встречи с президентом Словакии Петером Пеллегрини.
Выступление Навроцкого
транслирует канцелярия польского лидера на платформе Х.
"Зная ситуацию в Словакии
в части энергии и поставок газа, я предложил пану президенту после встречи с президентом США
, чтобы Польша
за короткое время стала реальным хабом для поставок газа из Соединенных Штатов", - сказал Навроцкий.
Он напомнил, что в Польше работает газовый терминал в Свиноуйсце, куда прибывают американские газовые танкеры, и что Польша строит плавающий газовый терминал на Балтике.
Навроцкий напомнил, что между Польшей и Словакией существует возможность поставок газа. "У нас есть интерконнектор со Словакией", - сказал он.
В Словакии назвали условие отказа от российского газа