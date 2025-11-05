Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Навроцкий предложил Словакии покупать американский газ через Польшу - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251105/gaz-864243966.html
Навроцкий предложил Словакии покупать американский газ через Польшу
Навроцкий предложил Словакии покупать американский газ через Польшу - 05.11.2025, ПРАЙМ
Навроцкий предложил Словакии покупать американский газ через Польшу
Польша предлагает Словакии свою инфраструктуру для поставок газа из США, заявил президент Польши Кароль Навроцкий журналистам после встречи с президентом... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T14:24+0300
2025-11-05T14:24+0300
энергетика
газ
польша
словакия
сша
кароль навроцкий
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861224592_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_49ff2a59f7a7d086be8074bf4f2ddfc5.jpg
ВАРШАВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Польша предлагает Словакии свою инфраструктуру для поставок газа из США, заявил президент Польши Кароль Навроцкий журналистам после встречи с президентом Словакии Петером Пеллегрини. Выступление Навроцкого транслирует канцелярия польского лидера на платформе Х. "Зная ситуацию в Словакии в части энергии и поставок газа, я предложил пану президенту после встречи с президентом США, чтобы Польша за короткое время стала реальным хабом для поставок газа из Соединенных Штатов", - сказал Навроцкий. Он напомнил, что в Польше работает газовый терминал в Свиноуйсце, куда прибывают американские газовые танкеры, и что Польша строит плавающий газовый терминал на Балтике. Навроцкий напомнил, что между Польшей и Словакией существует возможность поставок газа. "У нас есть интерконнектор со Словакией", - сказал он.
https://1prime.ru/20251021/ekonomika-863785617.html
польша
словакия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861224592_203:0:1856:1240_1920x0_80_0_0_b9e587bf87d3afbe8b93d8e17cabcd3d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, польша, словакия, сша, кароль навроцкий
Энергетика, Газ, ПОЛЬША, СЛОВАКИЯ, США, Кароль Навроцкий
14:24 05.11.2025
 
Навроцкий предложил Словакии покупать американский газ через Польшу

Навроцкий: Польша предлагает Словакии свою инфраструктуру для поставок газа из США

© Фото : The official website of the President of the Republic of PolandПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
© Фото : The official website of the President of the Republic of Poland
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Польша предлагает Словакии свою инфраструктуру для поставок газа из США, заявил президент Польши Кароль Навроцкий журналистам после встречи с президентом Словакии Петером Пеллегрини.
Выступление Навроцкого транслирует канцелярия польского лидера на платформе Х.
"Зная ситуацию в Словакии в части энергии и поставок газа, я предложил пану президенту после встречи с президентом США, чтобы Польша за короткое время стала реальным хабом для поставок газа из Соединенных Штатов", - сказал Навроцкий.
Он напомнил, что в Польше работает газовый терминал в Свиноуйсце, куда прибывают американские газовые танкеры, и что Польша строит плавающий газовый терминал на Балтике.
Навроцкий напомнил, что между Польшей и Словакией существует возможность поставок газа. "У нас есть интерконнектор со Словакией", - сказал он.
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
В Словакии назвали условие отказа от российского газа
21 октября, 23:36
 
ЭнергетикаГазПОЛЬШАСЛОВАКИЯСШАКароль Навроцкий
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала