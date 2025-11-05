"Не справились": В Германии разразился промышленный кризис

https://1prime.ru/20251105/germaniya-864127348.html

МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. За последние пару лет реальный сектор ФРГ —ведущей экономики Евросоюза — потерял почти 300 тысяч рабочих мест. Крупнейшие концерны сокращают производства и переезжают за рубеж. Аналитики говорят о масштабном кризисе. О причинах и последствиях — в материале "Прайм"."Небольшая слабость"Помимо структурных сбоев в экономике ЕС, которые запустили этот процесс еще в 2014-м, трудности усугубил резкий рост цен на энергоресурсы.К концу 2024-го объем производства оказался ниже допандемийного. Немецкая промышленность пострадала сильнее остальных: сократилась примерно на десять процентов.Власти предпочитали говорить о "небольшом ослаблении". Теперь же очевидно: все очень серьезно.Лишились главногоНе в силах справиться с высокими энергетическими издержками из-за утраты выгодных российских ресурсов, крупные производители выводят мощности из ЕС. За два года уволили около 300 тысяч человекДля промышленности, особенно автопрома, металлургии, химической отрасли, стоимость энергии — вопрос выживания."Газ, нефть, металл и другие критически важные для индустрии ресурсы кратно подорожали. Именно доступные ресурсы из России десятилетиями позволяли развиваться немецкой промышленности и выпускать товары, конкурентоспособные по качеству и стоимости", — указывает Хаджимурад Белхароев, доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН.Выводят за рубежСокращая мощности в ЕС, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, BASF и другие вкладывают миллиарды в строительство заводов и исследовательских центров в США и Китае.Так, Volkswagen создает предприятие в Южной Каролине. Цена проекта — два миллиарда долларов. ZF Group планирует к 2028-му уволить в Германии 14 тысяч сотрудников и вложить полмиллиарда в американские площадки. В 2022-м Mercedes-Benz запустил в Алабаме линию аккумуляторов для электромобилей. У немцев за океаном десятки проектов.Потянулись и в Китай. BASF намерен вложить в мощности в провинции Гуандун почти 11 миллиардов. Volkswagen организовал производство электромобилей с прицелом на экспорт в Европу, Siemens открыл на юге Китая центр исследований и разработок.Заманивают к себеПреимущества очевидны: дешевая энергия, щедрые субсидии на локализацию, доступ к крупнейшим рынкам и более гибкое регулирование.И американцы, и китайцы активно заманивают к себе немецкие и европейские компании, предлагая и налоговые льготы, и выгодные соглашения. Тут интерес на государственном уровне, отмечает Белхароев."В схожей ситуации и другие страны ЕС, прекратившие торговлю с Москвой. Разумеется, промышленность можно спасти, отказавшись от антироссийских санкций и дальнейших необдуманных действий. Пока же очевидно, что все запреты оборачивается против них самих", — подчеркивает экономист.Справиться с кризисом помогли бы государственные субсидии предприятиям на компенсацию расходов. Однако это не решает сути проблемы, не борется с причинами. Стратегически Германии необходимо сотрудничество с Россией, но из-за политики ЕС эти перспективы весьма туманны, добавляет Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова.Опасные последствияСлабость реального сектора Германии по цепочке бьет по всей еврозоне. Во-первых, производство в ЕС достаточно тесно интегрировано. Во-вторых, ФРГ —страна-донор, которая на треть обеспечивает бюджет Брюсселя."Фактически ЕС тянут девять стран, и Германия — на особом счету. А у немцев есть все шансы лет через 10-15 превратиться из флагмана в рядовую экономику со скромным потенциалом. Нынешние мощности разойдутся по США, Китаю и другим азиатским странам, включая Вьетнам, Индонезию, Малайзию", — полагает Белхароев.Об экономической мощи в этом случае Германии, да и всему Евросоюзу, чей бюджет, производство и торговля затрещат по швам, можно будет забыть. А это уже угроза финансовой стабильноси и стратегической автономии ЕС. Выход есть — немедленные энергетические реформы, и совсем не те, что сейчас предлагают еврочиновники.

