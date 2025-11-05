"Не справились": В Германии разразился промышленный кризис

МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. За последние пару лет реальный сектор ФРГ —ведущей экономики Евросоюза — потерял почти 300 тысяч рабочих мест. Крупнейшие концерны сокращают производства и переезжают за рубеж. Аналитики говорят о масштабном кризисе. О причинах и последствиях — в материале "Прайм"."Небольшая слабость"Помимо структурных сбоев в экономике ЕС, которые запустили этот процесс еще в 2014-м, трудности усугубил резкий рост цен на энергоресурсы.К концу 2024-го объем производства оказался ниже допандемийного. Немецкая промышленность пострадала сильнее остальных: сократилась примерно на десять процентов.Власти предпочитали говорить о "небольшом ослаблении". Теперь же очевидно: все очень серьезно.Лишились главногоНе в силах справиться с высокими энергетическими издержками из-за утраты выгодных российских ресурсов, крупные производители выводят мощности из ЕС. За два года уволили около 300 тысяч человекДля промышленности, особенно автопрома, металлургии, химической отрасли, стоимость энергии — вопрос выживания."Газ, нефть, металл и другие критически важные для индустрии ресурсы кратно подорожали. Именно доступные ресурсы из России десятилетиями позволяли развиваться немецкой промышленности и выпускать товары, конкурентоспособные по качеству и стоимости", — указывает Хаджимурад Белхароев, доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН.Выводят за рубежСокращая мощности в ЕС, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, BASF и другие вкладывают миллиарды в строительство заводов и исследовательских центров в США и Китае.Так, Volkswagen создает предприятие в Южной Каролине. Цена проекта — два миллиарда долларов. ZF Group планирует к 2028-му уволить в Германии 14 тысяч сотрудников и вложить полмиллиарда в американские площадки. В 2022-м Mercedes-Benz запустил в Алабаме линию аккумуляторов для электромобилей. У немцев за океаном десятки проектов.Потянулись и в Китай. BASF намерен вложить в мощности в провинции Гуандун почти 11 миллиардов. Volkswagen организовал производство электромобилей с прицелом на экспорт в Европу, Siemens открыл на юге Китая центр исследований и разработок.Заманивают к себеПреимущества очевидны: дешевая энергия, щедрые субсидии на локализацию, доступ к крупнейшим рынкам и более гибкое регулирование.И американцы, и китайцы активно заманивают к себе немецкие и европейские компании, предлагая и налоговые льготы, и выгодные соглашения. Тут интерес на государственном уровне, отмечает Белхароев."В схожей ситуации и другие страны ЕС, прекратившие торговлю с Москвой. Разумеется, промышленность можно спасти, отказавшись от антироссийских санкций и дальнейших необдуманных действий. Пока же очевидно, что все запреты оборачивается против них самих", — подчеркивает экономист.Справиться с кризисом помогли бы государственные субсидии предприятиям на компенсацию расходов. Однако это не решает сути проблемы, не борется с причинами. Стратегически Германии необходимо сотрудничество с Россией, но из-за политики ЕС эти перспективы весьма туманны, добавляет Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова.Опасные последствияСлабость реального сектора Германии по цепочке бьет по всей еврозоне. Во-первых, производство в ЕС достаточно тесно интегрировано. Во-вторых, ФРГ —страна-донор, которая на треть обеспечивает бюджет Брюсселя."Фактически ЕС тянут девять стран, и Германия — на особом счету. А у немцев есть все шансы лет через 10-15 превратиться из флагмана в рядовую экономику со скромным потенциалом. Нынешние мощности разойдутся по США, Китаю и другим азиатским странам, включая Вьетнам, Индонезию, Малайзию", — полагает Белхароев.Об экономической мощи в этом случае Германии, да и всему Евросоюзу, чей бюджет, производство и торговля затрещат по швам, можно будет забыть. А это уже угроза финансовой стабильноси и стратегической автономии ЕС. Выход есть — немедленные энергетические реформы, и совсем не те, что сейчас предлагают еврочиновники.
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. За последние пару лет реальный сектор ФРГ —ведущей экономики Евросоюза — потерял почти 300 тысяч рабочих мест. Крупнейшие концерны сокращают производства и переезжают за рубеж. Аналитики говорят о масштабном кризисе. О причинах и последствиях — в материале "Прайм".
"Небольшая слабость"
Помимо структурных сбоев в экономике ЕС, которые запустили этот процесс еще в 2014-м, трудности усугубил резкий рост цен на энергоресурсы.
К концу 2024-го объем производства оказался ниже допандемийного. Немецкая промышленность пострадала сильнее остальных: сократилась примерно на десять процентов.
Власти предпочитали говорить о "небольшом ослаблении". Теперь же очевидно: все очень серьезно.
Лишились главного
Не в силах справиться с высокими энергетическими издержками из-за утраты выгодных российских ресурсов, крупные производители выводят мощности из ЕС. За два года уволили около 300 тысяч человек
Для промышленности, особенно автопрома, металлургии, химической отрасли, стоимость энергии — вопрос выживания.
"Газ, нефть, металл и другие критически важные для индустрии ресурсы кратно подорожали. Именно доступные ресурсы из России десятилетиями позволяли развиваться немецкой промышленности и выпускать товары, конкурентоспособные по качеству и стоимости", — указывает Хаджимурад Белхароев, доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН.
Выводят за рубеж
Сокращая мощности в ЕС, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, BASF и другие вкладывают миллиарды в строительство заводов и исследовательских центров в США и Китае.
Так, Volkswagen создает предприятие в Южной Каролине. Цена проекта — два миллиарда долларов. ZF Group планирует к 2028-му уволить в Германии 14 тысяч сотрудников и вложить полмиллиарда в американские площадки. В 2022-м Mercedes-Benz запустил в Алабаме линию аккумуляторов для электромобилей. У немцев за океаном десятки проектов.
Потянулись и в Китай. BASF намерен вложить в мощности в провинции Гуандун почти 11 миллиардов. Volkswagen организовал производство электромобилей с прицелом на экспорт в Европу, Siemens открыл на юге Китая центр исследований и разработок.
Заманивают к себе
Преимущества очевидны: дешевая энергия, щедрые субсидии на локализацию, доступ к крупнейшим рынкам и более гибкое регулирование.
И американцы, и китайцы активно заманивают к себе немецкие и европейские компании, предлагая и налоговые льготы, и выгодные соглашения. Тут интерес на государственном уровне, отмечает Белхароев.
"В схожей ситуации и другие страны ЕС, прекратившие торговлю с Москвой. Разумеется, промышленность можно спасти, отказавшись от антироссийских санкций и дальнейших необдуманных действий. Пока же очевидно, что все запреты оборачивается против них самих", — подчеркивает экономист.
Справиться с кризисом помогли бы государственные субсидии предприятиям на компенсацию расходов. Однако это не решает сути проблемы, не борется с причинами. Стратегически Германии необходимо сотрудничество с Россией, но из-за политики ЕС эти перспективы весьма туманны, добавляет Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Опасные последствия
Слабость реального сектора Германии по цепочке бьет по всей еврозоне. Во-первых, производство в ЕС достаточно тесно интегрировано. Во-вторых, ФРГ —страна-донор, которая на треть обеспечивает бюджет Брюсселя.
"Фактически ЕС тянут девять стран, и Германия — на особом счету. А у немцев есть все шансы лет через 10-15 превратиться из флагмана в рядовую экономику со скромным потенциалом. Нынешние мощности разойдутся по США, Китаю и другим азиатским странам, включая Вьетнам, Индонезию, Малайзию", — полагает Белхароев.
Об экономической мощи в этом случае Германии, да и всему Евросоюзу, чей бюджет, производство и торговля затрещат по швам, можно будет забыть. А это уже угроза финансовой стабильноси и стратегической автономии ЕС. Выход есть — немедленные энергетические реформы, и совсем не те, что сейчас предлагают еврочиновники.
"Русские не платят". Почему страны Европы стремительно влезают в долги
28 октября, 07:07
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.