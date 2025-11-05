https://1prime.ru/20251105/glava-864230267.html
Глава Gunvor рассказал о последствиях сделки по покупке Lukoil
Глава Gunvor рассказал о последствиях сделки по покупке Lukoil - 05.11.2025, ПРАЙМ
Глава Gunvor рассказал о последствиях сделки по покупке Lukoil
Страны Европы столкнутся с потерей рабочих мест и нарушением поставок топлива, если сорвется сделка о приобретении швейцарским сырьевым трейдером Gunvor ... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T04:00+0300
2025-11-05T04:00+0300
2025-11-05T04:00+0300
энергетика
европа
сша
дубай
лукойл
gunvor
financial times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864230267.jpg?1762304404
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Страны Европы столкнутся с потерей рабочих мест и нарушением поставок топлива, если сорвется сделка о приобретении швейцарским сырьевым трейдером Gunvor дочернего общества Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами "Лукойла", заявил глава Gunvor Торбьёрн Торнквист.
"Масштаб этой сделки требует работы с регулятором. Её невозможно завершить за две недели. Все международные операции "Лукойла" парализованы. Никто не может проводить транзакции с ними. На карту поставлено множество рабочих мест, а нефтеперерабатывающие мощности могут быть серьезно нарушены", - заявил он в интервью британской газете Financial Times.
"Лукойл" ранее сообщил, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении дочернего общества Lukoil International GmbH, владеющего его зарубежными активами. "Лукойл" уже согласовал ключевые условия и обязался не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. А Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
европа
сша
дубай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, сша, дубай, лукойл, gunvor, financial times
Энергетика, ЕВРОПА, США, Дубай, Лукойл, Gunvor, Financial Times
Глава Gunvor рассказал о последствиях сделки по покупке Lukoil
Глава Gunvor Торнквист: Европа столкнется с потерей рабочих мест при срыве сделки
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Страны Европы столкнутся с потерей рабочих мест и нарушением поставок топлива, если сорвется сделка о приобретении швейцарским сырьевым трейдером Gunvor дочернего общества Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами "Лукойла", заявил глава Gunvor Торбьёрн Торнквист.
"Масштаб этой сделки требует работы с регулятором. Её невозможно завершить за две недели. Все международные операции "Лукойла" парализованы. Никто не может проводить транзакции с ними. На карту поставлено множество рабочих мест, а нефтеперерабатывающие мощности могут быть серьезно нарушены", - заявил он в интервью британской газете Financial Times.
"Лукойл" ранее сообщил, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении дочернего общества Lukoil International GmbH, владеющего его зарубежными активами. "Лукойл" уже согласовал ключевые условия и обязался не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. А Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.