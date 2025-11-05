Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Gunvor рассказал о последствиях сделки по покупке Lukoil - 05.11.2025
Глава Gunvor рассказал о последствиях сделки по покупке Lukoil
Глава Gunvor рассказал о последствиях сделки по покупке Lukoil - 05.11.2025, ПРАЙМ
Глава Gunvor рассказал о последствиях сделки по покупке Lukoil
Страны Европы столкнутся с потерей рабочих мест и нарушением поставок топлива, если сорвется сделка о приобретении швейцарским сырьевым трейдером Gunvor ... | 05.11.2025, ПРАЙМ
04:00 05.11.2025
 
Глава Gunvor рассказал о последствиях сделки по покупке Lukoil

Глава Gunvor Торнквист: Европа столкнется с потерей рабочих мест при срыве сделки

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Страны Европы столкнутся с потерей рабочих мест и нарушением поставок топлива, если сорвется сделка о приобретении швейцарским сырьевым трейдером Gunvor  дочернего общества Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами "Лукойла", заявил глава Gunvor Торбьёрн Торнквист.
"Масштаб этой сделки требует работы с регулятором. Её невозможно завершить за две недели. Все международные операции "Лукойла" парализованы. Никто не может проводить транзакции с ними. На карту поставлено множество рабочих мест, а нефтеперерабатывающие мощности могут быть серьезно нарушены", - заявил он в интервью британской газете Financial Times.
"Лукойл" ранее сообщил, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении дочернего общества Lukoil International GmbH, владеющего его зарубежными активами. "Лукойл" уже согласовал ключевые условия и обязался не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. А Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
 
