Группу украинских военных уничтожили при попытке прорыва из Красноармейск
2025-11-05T17:10+0300
2025-11-05T17:10+0300
2025-11-05T17:10+0300
СЕЛИДОВО, 5 ноя - ПРАЙМ, Александр Харченко. Разведчики группировки "Центр" уничтожили группу боевиков ВСУ, которая прорывалась из Красноармейска, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за операцией по видеотрансляции с БПЛА. Разведчики группировки войск "Центр" обнаружили группу боевиков ВСУ на северо-западе от Красноармейска. По данным бойцов, в группу входили более 10 военнослужащих ВСУ. Для уничтожения противника разведчики применили FPV-дрон. Беспилотник попал в центр группы, отступающей из Красноармейска.
