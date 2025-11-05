https://1prime.ru/20251105/krasnoarmeysk-864252628.html

Группу украинских военных уничтожили при попытке прорыва из Красноармейск

Группу украинских военных уничтожили при попытке прорыва из Красноармейск - 05.11.2025, ПРАЙМ

Группу украинских военных уничтожили при попытке прорыва из Красноармейск

Разведчики группировки "Центр" уничтожили группу боевиков ВСУ, которая прорывалась из Красноармейска, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T17:10+0300

2025-11-05T17:10+0300

2025-11-05T17:10+0300

спецоперация на украине

россия

общество

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/18/856061623_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d3a9362bd8af4ac201050acdab87e74d.jpg

СЕЛИДОВО, 5 ноя - ПРАЙМ, Александр Харченко. Разведчики группировки "Центр" уничтожили группу боевиков ВСУ, которая прорывалась из Красноармейска, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за операцией по видеотрансляции с БПЛА. Разведчики группировки войск "Центр" обнаружили группу боевиков ВСУ на северо-западе от Красноармейска. По данным бойцов, в группу входили более 10 военнослужащих ВСУ. Для уничтожения противника разведчики применили FPV-дрон. Беспилотник попал в центр группы, отступающей из Красноармейска.

https://1prime.ru/20251105/ukraina-864243063.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , всу