Группу украинских военных уничтожили при попытке прорыва из Красноармейск - 05.11.2025
Спецоперация на Украине
Группу украинских военных уничтожили при попытке прорыва из Красноармейск
Группу украинских военных уничтожили при попытке прорыва из Красноармейск - 05.11.2025, ПРАЙМ
Группу украинских военных уничтожили при попытке прорыва из Красноармейск
Разведчики группировки "Центр" уничтожили группу боевиков ВСУ, которая прорывалась из Красноармейска, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за... | 05.11.2025
2025-11-05T17:10+0300
2025-11-05T17:10+0300
спецоперация на украине
россия
общество
всу
СЕЛИДОВО, 5 ноя - ПРАЙМ, Александр Харченко. Разведчики группировки "Центр" уничтожили группу боевиков ВСУ, которая прорывалась из Красноармейска, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за операцией по видеотрансляции с БПЛА. Разведчики группировки войск "Центр" обнаружили группу боевиков ВСУ на северо-западе от Красноармейска. По данным бойцов, в группу входили более 10 военнослужащих ВСУ. Для уничтожения противника разведчики применили FPV-дрон. Беспилотник попал в центр группы, отступающей из Красноармейска.
россия, общество , всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество , ВСУ
17:10 05.11.2025
 
Группу украинских военных уничтожили при попытке прорыва из Красноармейск

Разведчики группировки «Центр» уничтожили группу боевиков ВСУ в Красноармейске

СЕЛИДОВО, 5 ноя - ПРАЙМ, Александр Харченко. Разведчики группировки "Центр" уничтожили группу боевиков ВСУ, которая прорывалась из Красноармейска, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за операцией по видеотрансляции с БПЛА.
Разведчики группировки войск "Центр" обнаружили группу боевиков ВСУ на северо-западе от Красноармейска. По данным бойцов, в группу входили более 10 военнослужащих ВСУ. Для уничтожения противника разведчики применили FPV-дрон. Беспилотник попал в центр группы, отступающей из Красноармейска.
Спецоперация на УкраинеРОССИЯОбществоВСУ
 
 
