Банки без предупреждения увеличивают сроки кредитов: четыре причины - 05.11.2025, ПРАЙМ
Банки без предупреждения увеличивают сроки кредитов: четыре причины
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Иногда заемщики потребительских кредитов могут столкнуться с изменением сроков в кредитном договоре без уведомления, что, как следствие, приведет к росту суммы процентного платежа. Что в этом случае делать, агентству “Прайм” рассказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Виктория Заболоцкая.По ее словам, коммерческий банк может изменить условия кредитного договора в одностороннем порядке в случае, если это было предусмотрено в самом договоре. Заемщику следует внимательно пересмотреть пункты кредитного договора, в случае если такого пункта не предусмотрено обратиться в банк для получения детальной информации.“Банк имеет право менять график первоначальных платежей в одностороннем порядке, если только это было предусмотрено дополнительным соглашением”, - указала она.Самая частая причина увеличения срока платежей по кредитам - просрочка платежей самим заемщиком. Нарушение графика платежей закономерно ведет к увеличению срока возврата кредита.Изменение условий по кредитам может быть также вызвано несоответствием заемщика критериям льгот на текущий момент. В случае если заемщик перестал соответствовать требованиям на получение льготы (например, по государственной программе поддержки), то коммерческий банк вправе изменить срок и другие условия кредитного договора.И наконец, если заемщик обратился в коммерческий банк за рефинансированием или реструктуризацией кредита, то прежние условия кредитного договора, в т.ч. и по сроку будут аннулированы. Банк предложит кредитополучателю новые условия. Данное действие потребует от заемщика внимательного ознакомления с пунктами дополнительного соглашения к кредитному договору, отметила Заболоцкая.“Важно помнить, что перед подписанием кредитного договора необходимо внимательно изучить его содержание, активно задавать вопросы кредитному менеджеру по условиям возврата кредита до момента его подписания. Необходимо соблюдать бдительность, поскольку в случае вашего несогласия с внесенными изменениями практика их оспаривания довольна сложна”, - заключила она.
банки, финансы, кредит
Экономика, Банки, Финансы, кредит
02:02 05.11.2025
 
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Специалист назвал кредит, который не придется возвращать банку
25 февраля, 04:04
