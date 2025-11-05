https://1prime.ru/20251105/medvedev-864263443.html
Медведев прокомментировал слова Трампа о ядерных испытаниях
Медведев прокомментировал слова Трампа о ядерных испытаниях - 05.11.2025, ПРАЙМ
Медведев прокомментировал слова Трампа о ядерных испытаниях
Последствия слов президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях неизбежны, РФ будет вынуждена оценить целесообразность проведения собственных полноценных... | 05.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Последствия слов президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях неизбежны, РФ будет вынуждена оценить целесообразность проведения собственных полноценных ядерных испытаний, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Никто не знает, что Трамп имел в виду под "ядерным испытанием" (вероятно, даже он сам). Но он президент Соединенных Штатов. И последствия таких слов неизбежны: Россия будет вынуждена оценить целесообразность проведения собственных полноценных ядерных испытаний", - написал Медведев в соцсети X.
Медведев прокомментировал слова Трампа о ядерных испытаниях
Медведев заявил о неизбежности последствий слов Трампа о ядерных испытаниях