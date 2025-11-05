Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Молдавии заявили о проблемах из-за санкций США против "Лукойла" - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251105/moldaviya-864244362.html
В Молдавии заявили о проблемах из-за санкций США против "Лукойла"
В Молдавии заявили о проблемах из-за санкций США против "Лукойла" - 05.11.2025, ПРАЙМ
В Молдавии заявили о проблемах из-за санкций США против "Лукойла"
Санкции США против "Лукойла" могут создать проблемы для Молдавии, поскольку компания является одним из основным поставщиков бензина и дизтоплива и единственным... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T14:33+0300
2025-11-05T14:33+0300
энергетика
молдавия
сша
кишинев
лукойл
ес
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/17/832851727_0:106:3269:1944_1920x0_80_0_0_5eaade72180ca1931efb329c735f3a63.jpg
КИШИНЕВ, 5 ноя - ПРАЙМ. Санкции США против "Лукойла" могут создать проблемы для Молдавии, поскольку компания является одним из основным поставщиков бензина и дизтоплива и единственным поставщиком керосина для заправки самолетов в аэропорту Кишинева, заявил министр инфраструктуры Владимир Боля. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. А Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. "США ввели санкции против "Лукойла". Молдавия создала рабочую группу, которая следит за ситуацией, потому что мы говорим об импортере бензина, дизтоплива, сжиженного газа в Молдавию. Что касается аэропорта - пока он работает в нормальном режиме, до конца месяца нет риска, что он останется без топлива", - заявил Боля журналистам после заседания кабмина. При этом он отметил, что "Лукойл" не только поставляет керосин, но и владеет инфраструктурой хранения и снабжения воздушных судов нефтепродуктами. Боля добавил, что "Лукойл" занимает значительную долю на рынке нефтепродуктов в Молдавии, управляя примерно 110 из почти 570 существующих автозаправочных станций, а также инфраструктурой импорта, хранения и оптовой дистрибуции.
https://1prime.ru/20251104/turtsiya-864213173.html
молдавия
сша
кишинев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/17/832851727_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_569dbfa048980241638a2730ce042ad9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
молдавия, сша, кишинев, лукойл, ес, санкции против рф
Энергетика, МОЛДАВИЯ, США, Кишинев, Лукойл, ЕС, санкции против РФ
14:33 05.11.2025
 
В Молдавии заявили о проблемах из-за санкций США против "Лукойла"

Министр Боля: санкции США против "Лукойла" могут создать проблемы для Молдавии

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 5 ноя - ПРАЙМ. Санкции США против "Лукойла" могут создать проблемы для Молдавии, поскольку компания является одним из основным поставщиков бензина и дизтоплива и единственным поставщиком керосина для заправки самолетов в аэропорту Кишинева, заявил министр инфраструктуры Владимир Боля.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. А Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
"США ввели санкции против "Лукойла". Молдавия создала рабочую группу, которая следит за ситуацией, потому что мы говорим об импортере бензина, дизтоплива, сжиженного газа в Молдавию. Что касается аэропорта - пока он работает в нормальном режиме, до конца месяца нет риска, что он останется без топлива", - заявил Боля журналистам после заседания кабмина.
При этом он отметил, что "Лукойл" не только поставляет керосин, но и владеет инфраструктурой хранения и снабжения воздушных судов нефтепродуктами.
Боля добавил, что "Лукойл" занимает значительную долю на рынке нефтепродуктов в Молдавии, управляя примерно 110 из почти 570 существующих автозаправочных станций, а также инфраструктурой импорта, хранения и оптовой дистрибуции.
Флаг Турции на катере в Анталье - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
В Турции выросли цены на дизельное топливо из-за санкций против "Лукойла"
Вчера, 15:02
 
ЭнергетикаМОЛДАВИЯСШАКишиневЛукойлЕСсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала