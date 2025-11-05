https://1prime.ru/20251105/moldaviya-864244362.html

В Молдавии заявили о проблемах из-за санкций США против "Лукойла"

В Молдавии заявили о проблемах из-за санкций США против "Лукойла" - 05.11.2025, ПРАЙМ

В Молдавии заявили о проблемах из-за санкций США против "Лукойла"

Санкции США против "Лукойла" могут создать проблемы для Молдавии, поскольку компания является одним из основным поставщиков бензина и дизтоплива и единственным... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T14:33+0300

2025-11-05T14:33+0300

2025-11-05T14:33+0300

энергетика

молдавия

сша

кишинев

лукойл

ес

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83285/17/832851727_0:106:3269:1944_1920x0_80_0_0_5eaade72180ca1931efb329c735f3a63.jpg

КИШИНЕВ, 5 ноя - ПРАЙМ. Санкции США против "Лукойла" могут создать проблемы для Молдавии, поскольку компания является одним из основным поставщиков бензина и дизтоплива и единственным поставщиком керосина для заправки самолетов в аэропорту Кишинева, заявил министр инфраструктуры Владимир Боля. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. А Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. "США ввели санкции против "Лукойла". Молдавия создала рабочую группу, которая следит за ситуацией, потому что мы говорим об импортере бензина, дизтоплива, сжиженного газа в Молдавию. Что касается аэропорта - пока он работает в нормальном режиме, до конца месяца нет риска, что он останется без топлива", - заявил Боля журналистам после заседания кабмина. При этом он отметил, что "Лукойл" не только поставляет керосин, но и владеет инфраструктурой хранения и снабжения воздушных судов нефтепродуктами. Боля добавил, что "Лукойл" занимает значительную долю на рынке нефтепродуктов в Молдавии, управляя примерно 110 из почти 570 существующих автозаправочных станций, а также инфраструктурой импорта, хранения и оптовой дистрибуции.

https://1prime.ru/20251104/turtsiya-864213173.html

молдавия

сша

кишинев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молдавия, сша, кишинев, лукойл, ес, санкции против рф