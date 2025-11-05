https://1prime.ru/20251105/moldaviya-864244362.html
В Молдавии заявили о проблемах из-за санкций США против "Лукойла"
В Молдавии заявили о проблемах из-за санкций США против "Лукойла" - 05.11.2025, ПРАЙМ
В Молдавии заявили о проблемах из-за санкций США против "Лукойла"
Санкции США против "Лукойла" могут создать проблемы для Молдавии, поскольку компания является одним из основным поставщиков бензина и дизтоплива и единственным... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T14:33+0300
2025-11-05T14:33+0300
2025-11-05T14:33+0300
энергетика
молдавия
сша
кишинев
лукойл
ес
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/17/832851727_0:106:3269:1944_1920x0_80_0_0_5eaade72180ca1931efb329c735f3a63.jpg
КИШИНЕВ, 5 ноя - ПРАЙМ. Санкции США против "Лукойла" могут создать проблемы для Молдавии, поскольку компания является одним из основным поставщиков бензина и дизтоплива и единственным поставщиком керосина для заправки самолетов в аэропорту Кишинева, заявил министр инфраструктуры Владимир Боля. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. А Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. "США ввели санкции против "Лукойла". Молдавия создала рабочую группу, которая следит за ситуацией, потому что мы говорим об импортере бензина, дизтоплива, сжиженного газа в Молдавию. Что касается аэропорта - пока он работает в нормальном режиме, до конца месяца нет риска, что он останется без топлива", - заявил Боля журналистам после заседания кабмина. При этом он отметил, что "Лукойл" не только поставляет керосин, но и владеет инфраструктурой хранения и снабжения воздушных судов нефтепродуктами. Боля добавил, что "Лукойл" занимает значительную долю на рынке нефтепродуктов в Молдавии, управляя примерно 110 из почти 570 существующих автозаправочных станций, а также инфраструктурой импорта, хранения и оптовой дистрибуции.
https://1prime.ru/20251104/turtsiya-864213173.html
молдавия
сша
кишинев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/17/832851727_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_569dbfa048980241638a2730ce042ad9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, сша, кишинев, лукойл, ес, санкции против рф
Энергетика, МОЛДАВИЯ, США, Кишинев, Лукойл, ЕС, санкции против РФ
В Молдавии заявили о проблемах из-за санкций США против "Лукойла"
Министр Боля: санкции США против "Лукойла" могут создать проблемы для Молдавии