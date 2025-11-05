Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Молдавии заявил о зависимости аэропорта Кишинева от "Лукойла" - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251105/moldaviya-864246547.html
Премьер Молдавии заявил о зависимости аэропорта Кишинева от "Лукойла"
Премьер Молдавии заявил о зависимости аэропорта Кишинева от "Лукойла" - 05.11.2025, ПРАЙМ
Премьер Молдавии заявил о зависимости аэропорта Кишинева от "Лукойла"
Премьер Молдавии Александр Мунтяну заявил, что работа аэропорта Кишинева зависит от единственного поставщика керосина – компании "Лукойл", которая попала под... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T15:09+0300
2025-11-05T15:09+0300
энергетика
бизнес
молдавия
кишинев
дубай
лукойл
минфин сша
ес
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83673/87/836738732_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_da5e31ce7b9512339b9330d4074a6b4a.jpg
КИШИНЕВ, 5 ноя - ПРАЙМ. Премьер Молдавии Александр Мунтяну заявил, что работа аэропорта Кишинева зависит от единственного поставщика керосина – компании "Лукойл", которая попала под санкции, поэтому власти республики срочно ищут решение проблемы. Ранее в среду министр инфраструктуры Молдавии Владимир Боля заявил, что "Лукойл" является единственным поставщиком керосина для аэропорта Кишинева, а также владеет инфраструктурой для хранения и снабжения воздушных судов нефтепродуктами. Помимо этого, компания управляет каждой шестой автозаправочной станцией в стране. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. А Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. "Мы должны найти решение. Вы знаете, что мы зависим от поставок, в частности, я имею в виду керосин для кишиневского аэропорта. Энергетическая безопасность аэропорта является национальным приоритетом, и правительство ищет разумную формулу, которая обеспечит функционирование стратегической инфраструктуры", - заявил Мунтяну после заседания правительства. По его словам, власти вынуждены принимать срочные решения, но план действий пока не определен. "Рассматривается ли национализацию определенных активов ("Лукойла" - ред.)? Есть разные решения. Мы думаем, какой путь лучший, потому что мы должны соблюдать и наши обязательства, и делать все в рамках закона", — заявил Мунтяну после заседания правительства, комментируя проблемы, которые могут возникнуть из-за санкций против "Лукойла".
https://1prime.ru/20251105/moldaviya-864244362.html
молдавия
кишинев
дубай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83673/87/836738732_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_26e18f95b495fa9c08aed3b02349def0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, молдавия, кишинев, дубай, лукойл, минфин сша, ес, воздушный транспорт
Энергетика, Бизнес, МОЛДАВИЯ, Кишинев, Дубай, Лукойл, Минфин США, ЕС, Воздушный транспорт
15:09 05.11.2025
 
Премьер Молдавии заявил о зависимости аэропорта Кишинева от "Лукойла"

Премьер Молдавии Мунтяну: аэропорт Кишинева зависит от поставок керосина "Лукойлом"

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание правительства Молдавии в Кишиневе
Здание правительства Молдавии в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Здание правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 5 ноя - ПРАЙМ. Премьер Молдавии Александр Мунтяну заявил, что работа аэропорта Кишинева зависит от единственного поставщика керосина – компании "Лукойл", которая попала под санкции, поэтому власти республики срочно ищут решение проблемы.
Ранее в среду министр инфраструктуры Молдавии Владимир Боля заявил, что "Лукойл" является единственным поставщиком керосина для аэропорта Кишинева, а также владеет инфраструктурой для хранения и снабжения воздушных судов нефтепродуктами. Помимо этого, компания управляет каждой шестой автозаправочной станцией в стране. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. А Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
"Мы должны найти решение. Вы знаете, что мы зависим от поставок, в частности, я имею в виду керосин для кишиневского аэропорта. Энергетическая безопасность аэропорта является национальным приоритетом, и правительство ищет разумную формулу, которая обеспечит функционирование стратегической инфраструктуры", - заявил Мунтяну после заседания правительства.
По его словам, власти вынуждены принимать срочные решения, но план действий пока не определен.
"Рассматривается ли национализацию определенных активов ("Лукойла" - ред.)? Есть разные решения. Мы думаем, какой путь лучший, потому что мы должны соблюдать и наши обязательства, и делать все в рамках закона", — заявил Мунтяну после заседания правительства, комментируя проблемы, которые могут возникнуть из-за санкций против "Лукойла".
Стенд компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
В Молдавии заявили о проблемах из-за санкций США против "Лукойла"
14:33
 
ЭнергетикаБизнесМОЛДАВИЯКишиневДубайЛукойлМинфин СШАЕСВоздушный транспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала