https://1prime.ru/20251105/neft--864234602.html

Нефть слабо дешевеет на фоне данных от API об увеличении ее запасов в США

Нефть слабо дешевеет на фоне данных от API об увеличении ее запасов в США - 05.11.2025, ПРАЙМ

Нефть слабо дешевеет на фоне данных от API об увеличении ее запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром слабо снижаются на фоне публикации еженедельной статистики Американского института нефти (API), продемонстрировавшей рост... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T08:15+0300

2025-11-05T08:15+0300

2025-11-05T08:15+0300

энергетика

рынок

нефть

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром слабо снижаются на фоне публикации еженедельной статистики Американского института нефти (API), продемонстрировавшей рост запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.51 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,09% относительно уровня предыдущего закрытия, до 64,36 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,12%, до 60,49 доллара. В ночь на среду API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 31 октября увеличились на 6,5 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали сокращения показателя на 2,4 миллиона баррелей. Позднее в среду также будут опубликованы данные по запасам нефти в стране от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. Аналитики ожидают, что за неделю по 31 октября показатель сократился на 2,5 миллиона баррелей.

https://1prime.ru/20251105/indeksy--864234449.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, нефть, сша