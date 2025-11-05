Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть слабо дешевеет на фоне данных от API об увеличении ее запасов в США
Нефть слабо дешевеет на фоне данных от API об увеличении ее запасов в США
2025-11-05T08:15+0300
энергетика
рынок
нефть
сша
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром слабо снижаются на фоне публикации еженедельной статистики Американского института нефти (API), продемонстрировавшей рост запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.51 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,09% относительно уровня предыдущего закрытия, до 64,36 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,12%, до 60,49 доллара. В ночь на среду API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 31 октября увеличились на 6,5 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали сокращения показателя на 2,4 миллиона баррелей. Позднее в среду также будут опубликованы данные по запасам нефти в стране от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. Аналитики ожидают, что за неделю по 31 октября показатель сократился на 2,5 миллиона баррелей.
рынок, нефть, сша
Энергетика, Рынок, Нефть, США
08:15 05.11.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром слабо снижаются на фоне публикации еженедельной статистики Американского института нефти (API), продемонстрировавшей рост запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.51 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,09% относительно уровня предыдущего закрытия, до 64,36 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,12%, до 60,49 доллара.
В ночь на среду API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 31 октября увеличились на 6,5 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали сокращения показателя на 2,4 миллиона баррелей.
Позднее в среду также будут опубликованы данные по запасам нефти в стране от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. Аналитики ожидают, что за неделю по 31 октября показатель сократился на 2,5 миллиона баррелей.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Фондовые индексы АТР снижаются вслед за настроениями на Уолл-стрит
