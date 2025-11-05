Нефть дорожает в ожидании данных по запасам в США

https://1prime.ru/20251105/neft-864245773.html
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются перед публикацией данных от минэнерго США по запасам этого вида сырья в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.47 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,16% относительно уровня предыдущего закрытия, до 64,54 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,15%, до 60,65 доллара. Позднее в среду будет опубликована статистика минэнерго США о запасах в стране. Аналитики полагают, что за неделю по 31 октября коммерческие запасы нефти в Штатах выросли на 1,8 миллиона баррелей после уменьшения на 6,9 миллиона неделей ранее. В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю выросли на 6,5 миллиона баррелей. Инвесторы также оценивают решение ОПЕК+ по добыче. В воскресенье восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир - приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября, но приостановят увеличение нефтепроизводства в январе-марте 2026 года в связи с сезонностью. "Спрос обычно ослабевает в первом квартале, поэтому на нефтяном рынке, вероятно, будет наблюдаться значительный профицит уже в начале 2026 года", - цитирует газета Wall Street Journal аналитика Commerzbank Research Карстена Фрича (Carsten Fritsch). Аналитик в то же время отмечает, что в настоящее время наблюдаются неоднозначные сигналы по спросу на нефть.
