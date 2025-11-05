Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером - 05.11.2025
Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером, участники рынка оценивают данные по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.42 мск, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,15% относительно предыдущего закрытия, до 63,7 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,27%, до 59,8 доллара. По данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 31 октября, увеличились на 5,2 миллиона баррелей, или на 1,3% - до 421,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателя лишь на 0,6 миллиона баррелей. Рост запасов свидетельствует об увеличении предложения на нефтяном рынке, определяя таким образом траекторию цен на сырье.
21:04 05.11.2025
 
Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером

Нефть дешевеет после выхода данных по запасам сырья в США

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером, участники рынка оценивают данные по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.42 мск, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,15% относительно предыдущего закрытия, до 63,7 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,27%, до 59,8 доллара.
По данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 31 октября, увеличились на 5,2 миллиона баррелей, или на 1,3% - до 421,2 миллиона баррелей.
Аналитики ожидали роста показателя лишь на 0,6 миллиона баррелей.
Рост запасов свидетельствует об увеличении предложения на нефтяном рынке, определяя таким образом траекторию цен на сырье.
