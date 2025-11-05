https://1prime.ru/20251105/neft-864265879.html
Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером
Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером - 05.11.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером
Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером, участники рынка оценивают данные по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T21:04+0300
2025-11-05T21:04+0300
2025-11-05T21:04+0300
экономика
нефть
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/76710/22/767102232_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_f61daacbefc2c301b3ac0615939df3f5.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером, участники рынка оценивают данные по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.42 мск, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,15% относительно предыдущего закрытия, до 63,7 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,27%, до 59,8 доллара. По данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 31 октября, увеличились на 5,2 миллиона баррелей, или на 1,3% - до 421,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателя лишь на 0,6 миллиона баррелей. Рост запасов свидетельствует об увеличении предложения на нефтяном рынке, определяя таким образом траекторию цен на сырье.
https://1prime.ru/20251105/gaz-864265092.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76710/22/767102232_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_96e817b0d1a64e9feb53443c2979dca3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, сша
Экономика, Нефть, Рынок, США
Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером
Нефть дешевеет после выхода данных по запасам сырья в США
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером, участники рынка оценивают данные по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.42 мск, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,15% относительно предыдущего закрытия, до 63,7 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,27%, до 59,8 доллара.
По данным минэнерго США
, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 31 октября, увеличились на 5,2 миллиона баррелей, или на 1,3% - до 421,2 миллиона баррелей.
Аналитики ожидали роста показателя лишь на 0,6 миллиона баррелей.
Рост запасов свидетельствует об увеличении предложения на нефтяном рынке, определяя таким образом траекторию цен на сырье.
Биржевые цены на газ в Европе снизились почти на 3%