Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером

2025-11-05T21:04+0300

экономика

нефть

рынок

сша

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером, участники рынка оценивают данные по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.42 мск, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,15% относительно предыдущего закрытия, до 63,7 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,27%, до 59,8 доллара. По данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 31 октября, увеличились на 5,2 миллиона баррелей, или на 1,3% - до 421,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателя лишь на 0,6 миллиона баррелей. Рост запасов свидетельствует об увеличении предложения на нефтяном рынке, определяя таким образом траекторию цен на сырье.

