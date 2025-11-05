https://1prime.ru/20251105/putin-864252766.html

Путин предложил обсудить тему транспорта на совещании с Совбезом

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить тему транспортной безопасности на совещании с постоянными членами Совета безопасности."Основной вопрос у нас сегодня - это обеспечение безопасности на транспорте", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.Глава государства уточнил, что докладчиком по этой теме будет министр транспорта Андрей Никитин.

