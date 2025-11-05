Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин предложил обсудить тему транспорта на совещании с Совбезом - 05.11.2025
Путин предложил обсудить тему транспорта на совещании с Совбезом
Путин предложил обсудить тему транспорта на совещании с Совбезом
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить тему транспортной безопасности на совещании с постоянными членами Совета безопасности."Основной вопрос у нас сегодня - это обеспечение безопасности на транспорте", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.Глава государства уточнил, что докладчиком по этой теме будет министр транспорта Андрей Никитин.
россия, рф, владимир путин, совбез
Политика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Совбез
17:11 05.11.2025 (обновлено: 17:40 05.11.2025)
 
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить тему транспортной безопасности на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
"Основной вопрос у нас сегодня - это обеспечение безопасности на транспорте", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Глава государства уточнил, что докладчиком по этой теме будет министр транспорта Андрей Никитин.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. 5 ноября 2025 - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Путин собрал совещание с постоянными членами Совбеза
