Путин предложил обсудить тему транспорта на совещании с Совбезом
2025-11-05T17:11+0300
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить тему транспортной безопасности на совещании с постоянными членами Совета безопасности."Основной вопрос у нас сегодня - это обеспечение безопасности на транспорте", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.Глава государства уточнил, что докладчиком по этой теме будет министр транспорта Андрей Никитин.
