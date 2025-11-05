https://1prime.ru/20251105/putin-864253261.html

Путин прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний

Путин прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний - 05.11.2025, ПРАЙМ

Путин прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний

Президент РФ Владимир Путин назвал серьезным вопросом ситуацию, связанную с заявлением лидера США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T17:16+0300

2025-11-05T17:16+0300

2025-11-05T17:16+0300

политика

общество

россия

рф

сша

владимир путин

дональд трамп

совбез

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861835938_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_6bf5a141364f3dd424f1ab15ed2d8685.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал серьезным вопросом ситуацию, связанную с заявлением лидера США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. "Да, действительно, это вопрос серьезный", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.

https://1prime.ru/20251105/ssha-864249641.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, сша, владимир путин, дональд трамп, совбез