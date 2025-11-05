Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251105/putin-864253261.html
Путин прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний
Путин прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний - 05.11.2025, ПРАЙМ
Путин прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний
Президент РФ Владимир Путин назвал серьезным вопросом ситуацию, связанную с заявлением лидера США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T17:16+0300
2025-11-05T17:16+0300
политика
общество
россия
рф
сша
владимир путин
дональд трамп
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861835938_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_6bf5a141364f3dd424f1ab15ed2d8685.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал серьезным вопросом ситуацию, связанную с заявлением лидера США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. "Да, действительно, это вопрос серьезный", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
https://1prime.ru/20251105/ssha-864249641.html
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861835938_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_2eb315ca2f5d45fd59733a28aee5e854.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, сша, владимир путин, дональд трамп, совбез
Политика, Общество , РОССИЯ, РФ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Совбез
17:16 05.11.2025
 
Путин прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний

Путин назвал серьезным вопросом заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал серьезным вопросом ситуацию, связанную с заявлением лидера США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний.
"Да, действительно, это вопрос серьезный", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
Флаги США - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
США провели тестовый пуск баллистической ракеты Minuteman III
16:15
 
ПолитикаОбществоРОССИЯРФСШАВладимир ПутинДональд ТрампСовбез
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала