https://1prime.ru/20251105/putin-864253261.html
Путин прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний
Путин прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний - 05.11.2025, ПРАЙМ
Путин прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний
Президент РФ Владимир Путин назвал серьезным вопросом ситуацию, связанную с заявлением лидера США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T17:16+0300
2025-11-05T17:16+0300
2025-11-05T17:16+0300
политика
общество
россия
рф
сша
владимир путин
дональд трамп
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861835938_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_6bf5a141364f3dd424f1ab15ed2d8685.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал серьезным вопросом ситуацию, связанную с заявлением лидера США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. "Да, действительно, это вопрос серьезный", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
https://1prime.ru/20251105/ssha-864249641.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861835938_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_2eb315ca2f5d45fd59733a28aee5e854.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, сша, владимир путин, дональд трамп, совбез
Политика, Общество , РОССИЯ, РФ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Совбез
Путин прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний
Путин назвал серьезным вопросом заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний