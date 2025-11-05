Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин: у России нет плана отойти от Договора о запрещении ядерных испытаний - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251105/putin-864254048.html
Путин: у России нет плана отойти от Договора о запрещении ядерных испытаний
Путин: у России нет плана отойти от Договора о запрещении ядерных испытаний - 05.11.2025, ПРАЙМ
Путин: у России нет плана отойти от Договора о запрещении ядерных испытаний
Россия всегда неукоснительно придерживается и придерживалась Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, планов отойти от этих обязательств нет,... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T17:27+0300
2025-11-05T17:27+0300
политика
россия
общество
рф
владимир путин
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/05/864253440_0:306:3097:2048_1920x0_80_0_0_e97b1da8f713f6fa53992799fce18925.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия всегда неукоснительно придерживается и придерживалась Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, планов отойти от этих обязательств нет, заявил президент России Владимир Путин. "Хотел бы отметить, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и планов отойти от этих обязательств у нас нет", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
https://1prime.ru/20251105/darchiev-864253878.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/05/864253440_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_7a0dcd8e07a1f191ed0315212b2a3f27.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, владимир путин, совбез
Политика, РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин, Совбез
17:27 05.11.2025
 
Путин: у России нет плана отойти от Договора о запрещении ядерных испытаний

Путин заявил, что Россия не намерена отступать от Договора о запрещении ядерных испытаний

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия всегда неукоснительно придерживается и придерживалась Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, планов отойти от этих обязательств нет, заявил президент России Владимир Путин.
"Хотел бы отметить, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и планов отойти от этих обязательств у нас нет", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Александр Дарчиев - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Посол России в США направил телеграмму с разъяснением слов Трампа
17:23
 
ПолитикаРОССИЯОбществоРФВладимир ПутинСовбез
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала