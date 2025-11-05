https://1prime.ru/20251105/putin-864254048.html

Путин: у России нет плана отойти от Договора о запрещении ядерных испытаний

Путин: у России нет плана отойти от Договора о запрещении ядерных испытаний - 05.11.2025, ПРАЙМ

Путин: у России нет плана отойти от Договора о запрещении ядерных испытаний

Россия всегда неукоснительно придерживается и придерживалась Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, планов отойти от этих обязательств нет,... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T17:27+0300

2025-11-05T17:27+0300

2025-11-05T17:27+0300

политика

россия

общество

рф

владимир путин

совбез

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/05/864253440_0:306:3097:2048_1920x0_80_0_0_e97b1da8f713f6fa53992799fce18925.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия всегда неукоснительно придерживается и придерживалась Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, планов отойти от этих обязательств нет, заявил президент России Владимир Путин. "Хотел бы отметить, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и планов отойти от этих обязательств у нас нет", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

https://1prime.ru/20251105/darchiev-864253878.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, владимир путин, совбез