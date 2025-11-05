https://1prime.ru/20251105/putin-864254048.html
Путин: у России нет плана отойти от Договора о запрещении ядерных испытаний
2025-11-05T17:27+0300
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия всегда неукоснительно придерживается и придерживалась Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, планов отойти от этих обязательств нет, заявил президент России Владимир Путин. "Хотел бы отметить, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и планов отойти от этих обязательств у нас нет", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
