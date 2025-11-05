https://1prime.ru/20251105/shtraf-864248527.html

Экс-глава банка БКФ попросила о рассрочке уплаты штрафа

Экс-глава банка БКФ попросила о рассрочке уплаты штрафа - 05.11.2025, ПРАЙМ

Экс-глава банка БКФ попросила о рассрочке уплаты штрафа

Бывший председатель совета директоров банка БКФ Ольга Миримская попросила о рассрочке уплаты штрафа в 400 миллионов рублей, принимать решение будет суд в... | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05T15:50+0300

2025-11-05T15:50+0300

2025-11-05T15:50+0300

происшествия

бизнес

финансы

москва

ивановская область

рф

бкф

мосгорсуд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860418821_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_169d53c7141e1d60bd1a90aa4a8531a1.jpg

РЯЗАНЬ, 5 ноя - ПРАЙМ. Бывший председатель совета директоров банка БКФ Ольга Миримская попросила о рассрочке уплаты штрафа в 400 миллионов рублей, принимать решение будет суд в Калужской области, где она отбывает наказание, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона Ивановской области. Как указано в Telegram-канале пресс-службы, в среду рассмотрено "ходатайство о рассрочке штрафа в размере 400 миллионов рублей, назначенного в качестве дополнительного наказания приговором Измайловского районного суда г. Москва основательнице компании "Русский продукт", экс-главе банка БКФ". Уточняется, что материалы рассматривал Кинешемский городской суд Ивановской области, который "принял решение о передаче материалов дела по подсудности в связи с поступившей в суд информацией о направлении осужденной для отбытия наказания в исправительную колонию Калужской области". В какой именно суд переданы материалы, в сообщении не уточняется. Измайловский суд столицы 10 декабря прошлого года приговорил Миримскую к 19 годам колонии со штрафом в 400 миллионов рублей. Она была признана виновной в даче взяток автомобилями следователю Юрию Носову, а также в трех эпизодах покушения на дачу взятки судьям Пресненского суда Москвы и Девятого апелляционного арбитражного суда, общая сумма которых вместе с двумя автомобилями насчитывает 1,8 миллиона долларов. Свою вину банкирша не признала. Бывшему следователю Юрию Носову суд назначил за получение взятки 11 лет колонии строгого режима со штрафом свыше 55 миллионов рублей. Также после выхода на свободу ему будет запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение 10 лет. Приговор был обжалован в апелляции, но Мосгорсуд оставил его без изменения. На приговор подана кассационная жалоба. ЦБ РФ с 15 ноября 2024 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у БКФ (Банк корпоративного финансирования), занимавшего 230-е место в банковской системе РФ по величине активов. Регулятор отмечал низкое качество активов и хроническую убыточность банка, а также его вовлеченность в подозрительные операции клиентов, в основном по выводу средств за рубеж. Вскоре Арбитражный суд Москвы ввел в отношении банка процедуру принудительной ликвидации. Миримская является основателем компании "Русский продукт" – крупного производителя продуктов (овсяные каши "Геркулес", кисели, компоты, суповые смеси и так далее). В 2015 году Forbes поставил ее на 22-е место в списке богатейших женщин России с состоянием в 100 миллионов долларов.

москва

ивановская область

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, москва, ивановская область, рф, бкф, мосгорсуд