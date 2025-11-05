Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Словакии заявил о сложностях с отказом от российского газа - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251105/slovakiya-864247178.html
Президент Словакии заявил о сложностях с отказом от российского газа
Президент Словакии заявил о сложностях с отказом от российского газа - 05.11.2025, ПРАЙМ
Президент Словакии заявил о сложностях с отказом от российского газа
Отказ от нефти и газа из России для Словакии технически крайне сложен и в краткосрочной перспективе неосуществим, заявил словацкий президент Петер Пеллегрини. | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T15:19+0300
2025-11-05T15:19+0300
энергетика
газ
словакия
польша
рф
кароль навроцкий
роберт фицо
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/05/864247005_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_1419e9c17324b6c3e6a142b154fb9839.jpg
БРАТИСЛАВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Отказ от нефти и газа из России для Словакии технически крайне сложен и в краткосрочной перспективе неосуществим, заявил словацкий президент Петер Пеллегрини. “Мы говорили об энергетической безопасности. Вы знаете, что Словакия сейчас столкнулась с серьезной проблемой, когда ее подталкивают к тому, чтобы как можно быстрее отключиться от поставок нефти и газа из России... Для Словакии это технически крайне сложно и в данный момент в краткосрочной перспективе и неосуществимо”, - сказал Пеллегрини по итогам встречи с президентом Польши Каролем Навроцким, который в среду находится с визитом в Братиславе. Трансляция совместного заявления президентов велась на официальной странице словацкого лидера в социальной сети Facebook*. Президент Словакии поприветствовал готовность Польши содействовать Братиславе в диверсификации поставок газа. В конце октября глава министерства экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что для отказа от газа и нефти из России необходимо время, чтобы завершить инфраструктурные проекты по увеличению транспортных мощностей в регионе. В середине сентября Сакова также отмечала, что прежде чем говорить об отказе от энергоресурсов из России, для Словакии необходимо создать такие условия, чтобы республика могла не использовать российские нефть и газ без ущерба для своей экономики. Она поясняла, что до прекращения Киевом транзита российского газа через украинскую территорию Словакия находилась в самом начале газопровода, сейчас же республика, оказавшись в конце, в вопросе диверсификации поставок должна полагаться на "милость и немилость" соседних государств, а также рассчитывать на их проекты и мощности. Сакова добавила, что для обеспечения Словакии и Венгрии достаточными объемами газа и нефти должны быть приложены усилия для завершения европейских инфраструктурных проектов и обеспечения достаточного финансирования для них. В августе глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Кваснёвский заявил РИА Новости, что Словакии будет довольно непросто обеспечить снабжение исключительно за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ), пока на уровне Европейской комиссии не будут приняты решения о расширении узких мест в газотранспортной инфраструктуре. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо неоднократно заявлял, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20251105/gaz-864243966.html
https://1prime.ru/20251021/ekonomika-863785617.html
словакия
польша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/05/864247005_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_2514ec1e47d8299e701bea3514661f61.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, словакия, польша, рф, кароль навроцкий, роберт фицо, ес
Энергетика, Газ, СЛОВАКИЯ, ПОЛЬША, РФ, Кароль Навроцкий, Роберт Фицо, ЕС
15:19 05.11.2025
 
Президент Словакии заявил о сложностях с отказом от российского газа

Пеллегрини: Словакия не сможет отказаться от газа из РФ в краткосрочной перспективе

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетер Пеллегрини
Петер Пеллегрини - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Петер Пеллегрини. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Отказ от нефти и газа из России для Словакии технически крайне сложен и в краткосрочной перспективе неосуществим, заявил словацкий президент Петер Пеллегрини.
“Мы говорили об энергетической безопасности. Вы знаете, что Словакия сейчас столкнулась с серьезной проблемой, когда ее подталкивают к тому, чтобы как можно быстрее отключиться от поставок нефти и газа из России... Для Словакии это технически крайне сложно и в данный момент в краткосрочной перспективе и неосуществимо”, - сказал Пеллегрини по итогам встречи с президентом Польши Каролем Навроцким, который в среду находится с визитом в Братиславе.
Трансляция совместного заявления президентов велась на официальной странице словацкого лидера в социальной сети Facebook*.
Президент Словакии поприветствовал готовность Польши содействовать Братиславе в диверсификации поставок газа.
В конце октября глава министерства экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что для отказа от газа и нефти из России необходимо время, чтобы завершить инфраструктурные проекты по увеличению транспортных мощностей в регионе. В середине сентября Сакова также отмечала, что прежде чем говорить об отказе от энергоресурсов из России, для Словакии необходимо создать такие условия, чтобы республика могла не использовать российские нефть и газ без ущерба для своей экономики.
Президент Польши Кароль Навроцкий - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Навроцкий предложил Словакии покупать американский газ через Польшу
14:24
Она поясняла, что до прекращения Киевом транзита российского газа через украинскую территорию Словакия находилась в самом начале газопровода, сейчас же республика, оказавшись в конце, в вопросе диверсификации поставок должна полагаться на "милость и немилость" соседних государств, а также рассчитывать на их проекты и мощности. Сакова добавила, что для обеспечения Словакии и Венгрии достаточными объемами газа и нефти должны быть приложены усилия для завершения европейских инфраструктурных проектов и обеспечения достаточного финансирования для них.
В августе глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Кваснёвский заявил РИА Новости, что Словакии будет довольно непросто обеспечить снабжение исключительно за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ), пока на уровне Европейской комиссии не будут приняты решения о расширении узких мест в газотранспортной инфраструктуре.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо неоднократно заявлял, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
В Словакии назвали условие отказа от российского газа
21 октября, 23:36
 
ЭнергетикаГазСЛОВАКИЯПОЛЬШАРФКароль НавроцкийРоберт ФицоЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала