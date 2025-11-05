Президент Словакии заявил о сложностях с отказом от российского газа

https://1prime.ru/20251105/slovakiya-864247178.html

БРАТИСЛАВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Отказ от нефти и газа из России для Словакии технически крайне сложен и в краткосрочной перспективе неосуществим, заявил словацкий президент Петер Пеллегрини. “Мы говорили об энергетической безопасности. Вы знаете, что Словакия сейчас столкнулась с серьезной проблемой, когда ее подталкивают к тому, чтобы как можно быстрее отключиться от поставок нефти и газа из России... Для Словакии это технически крайне сложно и в данный момент в краткосрочной перспективе и неосуществимо”, - сказал Пеллегрини по итогам встречи с президентом Польши Каролем Навроцким, который в среду находится с визитом в Братиславе. Трансляция совместного заявления президентов велась на официальной странице словацкого лидера в социальной сети Facebook*. Президент Словакии поприветствовал готовность Польши содействовать Братиславе в диверсификации поставок газа. В конце октября глава министерства экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что для отказа от газа и нефти из России необходимо время, чтобы завершить инфраструктурные проекты по увеличению транспортных мощностей в регионе. В середине сентября Сакова также отмечала, что прежде чем говорить об отказе от энергоресурсов из России, для Словакии необходимо создать такие условия, чтобы республика могла не использовать российские нефть и газ без ущерба для своей экономики. Она поясняла, что до прекращения Киевом транзита российского газа через украинскую территорию Словакия находилась в самом начале газопровода, сейчас же республика, оказавшись в конце, в вопросе диверсификации поставок должна полагаться на "милость и немилость" соседних государств, а также рассчитывать на их проекты и мощности. Сакова добавила, что для обеспечения Словакии и Венгрии достаточными объемами газа и нефти должны быть приложены усилия для завершения европейских инфраструктурных проектов и обеспечения достаточного финансирования для них. В августе глава Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Кваснёвский заявил РИА Новости, что Словакии будет довольно непросто обеспечить снабжение исключительно за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ), пока на уровне Европейской комиссии не будут приняты решения о расширении узких мест в газотранспортной инфраструктуре. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо неоднократно заявлял, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

