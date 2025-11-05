https://1prime.ru/20251105/slutskiy-864259697.html
Слуцкий назвал поручение Путина по ядерным испытаниям сигналом США
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/05/864259242_0:250:2753:1799_1920x0_80_0_0_de7f2ed3be484b86ae7d6177b048c69b.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Поручение президента РФ Владимира Путина по внесению предложений о целесообразности подготовки к испытаниям ядерного оружия является недвусмысленным сигналом США в ответ на "бряцания мускулами", заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее президент России Владимир Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. "Поручение президента Владимира Путина Минобороны, МИД и спецслужбам России внести предложения о целесообразности подготовки к испытаниям ядерного оружия - недвусмысленный сигнал в ответ на "бряцания мускулами" со стороны США", - сказал Слуцкий. Депутат отметил, что заявления президента США Дональда Трампа могут открыть "ящик Пандоры", но с "атомными боеголовками", запустить цепную ответную реакцию и дестабилизировать сферу глобальной стратегической стабильности. "Россия до текущего момента сохраняет приверженность мораторию на проведение ядерных испытаний, несмотря на отзыв ратификационной грамоты по ДВЗЯИ. Но ровно до тех пор, пока сохраняется паритет в этой сфере и нет угрозы безопасности нашей страны", - подчеркнул парламентарий. По его словам, вся ответственность за возможную эскалацию в ядерной сфере будет лежать не на России. "Если в результате придется возобновлять ядерные испытания – это станет ответной мерой по защите нашей страны", - заключил Слуцкий.
