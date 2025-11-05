https://1prime.ru/20251105/ssha-864258588.html
В США за неделю незначительно выросла добыча нефти
В США за неделю незначительно выросла добыча нефти - 05.11.2025, ПРАЙМ
В США за неделю незначительно выросла добыча нефти
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 31 октября, незначительно выросла - на 7 тысяч баррелей в день, до 13,651 миллиона баррелей, следует из... | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T18:35+0300
2025-11-05T18:35+0300
2025-11-05T18:35+0300
экономика
нефть
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/77278/59/772785971_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_81aac431a24ff9b9c08f1e71fe62b3d1.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 31 октября, незначительно выросла - на 7 тысяч баррелей в день, до 13,651 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,64 миллиона баррелей в сутки. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в июле добыча нефти в США составила 13,64 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в августе показатель составил 13,68 миллиона баррелей в сутки, в сентябре - 13,71 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,23 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 7 октября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 90 тысяч баррелей в день - до 13,53 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 210 тысяч баррелей, до 13,51 миллиона баррелей в день.
https://1prime.ru/20251105/dollar-864257700.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77278/59/772785971_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_65a8e5002177671abcc93e248f5ae0bd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, мировая экономика, сша
Экономика, Нефть, Мировая экономика, США
В США за неделю незначительно выросла добыча нефти
В США добыча нефти за неделю выросла на семь тысяч баррелей в день
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 31 октября, незначительно выросла - на 7 тысяч баррелей в день, до 13,651 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США
составила 13,64 миллиона баррелей в сутки.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в июле добыча нефти в США составила 13,64 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в августе показатель составил 13,68 миллиона баррелей в сутки, в сентябре - 13,71 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,23 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 7 октября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 90 тысяч баррелей в день - до 13,53 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 210 тысяч баррелей, до 13,51 миллиона баррелей в день.
Доллар дорожает к евро на статистике из США