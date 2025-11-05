https://1prime.ru/20251105/sud-864257503.html

Арбитражный суд поддержал взыскание с российской Zara доначисленных пошлин

МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Центрального округа (Калуга), как и две нижестоящие инстанции, оставил в силе несколько решений Воронежской таможни, которыми АО "Новая мода" (ранее – АО "Зара СНГ") обязали доплатить в бюджет около 79 миллионов рублей доначисленных таможенных пошлин и налогов. Как следует из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, окружной суд отклонил кассационную жалобу компании на решение арбитражного суда Воронежской области и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда. Таможня в 2023 году провела камеральную проверку достоверности сведений, указанных в нескольких десятках деклараций на ввоз товаров, поданных российской "дочкой" Zara в апреле-июне 2020 года, и пришла к выводу, что импортер занижал таможенную стоимость товаров, от которой исчисляется размер пошлины. В частности, таможня установила, что в эту стоимость включались лицензионные платежи в адрес нидерландской ITX Merken за использование товарного знака – 1,5% от закупочной стоимости товаров, но не включался НДС на эти платежи. Кроме того, не включалось вознаграждение за право пользования коммерческим обозначением, ноу-хау, веб-сайтом и программным обеспечением – более 103 миллионов рублей в месяц (с НДС). По мнению АО "Новая мода", оспорившего в суде выводы таможни, это вознаграждение и не должно включаться в таможенную стоимость, так как "данные продукты вспомогательного назначения обладают признаками универсальности, а их использование при продаже товаров только одной торговой марки не может свидетельствовать о невозможности их использования при реализации иных товаров". Суды, однако, вслед за таможней пришли к выводу, что товары в адрес "Зары СНГ", входившей в испанскую группу Inditex, поставлялись на условиях эксклюзивности, продажа товаров других брендов не допускалась. При этом российская Zara была обязана выполнять разработанную ITX Merken "формулу продаж", которая "охватывает лицензию на отличительные знаки, ноу-хау и техническую помощь, связанные с работой магазинов и портала онлайн-покупок, что включает в себя дизайн и оформление торговых точек". Таким образом, отметил суд первой инстанции, расходы "Зара СНГ" за использование комплекса прав, полученных от ITX Merken, "должны быть добавлены к цене, фактически уплаченной за ввозимый товар". Кроме того, в таможенную стоимость должны быть добавлены дивиденды, выплаченные поставщику товаров Inditex S.A., которому в 2020 году принадлежало 10% российской Zara, согласился с таможней суд. Корпорация Inditex основана в 1985 году. Помимо Zara, она владеет брендами Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho. В марте 2022 года группа решила приостановить работу в России. Позже в Минпромторге РФ сообщили, что власти одобрили продажу российского бизнеса Inditex (АО "Новая мода") компании Fashion and More Management DMCC "с офисом в одной из дружественных стран". В апреле 2022 года магазины Inditex начали открываться под новыми названиями: Maag (Zara), Dub (Pull & Bear), Ecru (Bershka), Vilet (Stradivaruis).

