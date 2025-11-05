https://1prime.ru/20251105/svo-864231466.html

На Западе отчитали Зеленского и Сырского

МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский намеренно вводят в заблуждение граждан Украины по поводу ситуации на фронте, говорится в публикации итальянского издания L'AntiDiplomatico. "В то время как российские власти сообщают о значительном прогрессе на фронте, Киев продолжает отрицать эту реальность на местах. Так, главком ВСУ Александр Сырский после получения донесений с фронта признал, что "ситуация сложная", но тут же добавил, что "утверждения российской пропаганды о якобы окружении украинских войск не соответствуют действительности", — указывается в материале.Также в статье упоминается недавнее высказывание Зеленского, заявившего об отсутствии какой-либо блокировки украинских формирований в ДНР и назвавшего утверждения российских властей об этом "ложью".По информации Министерства обороны, за прошедшие сутки потери ВСУ на всех направлениях спецоперации составили порядка 1,3 тысячи военнослужащих.Вместе с тем был уничтожен один танк, 10 боевых бронированных машин и 15 артиллерийских установок, 21 комплекс радиоэлектронной борьбы, станции радиоэлектронной разведки и контрбатарейной борьбы, 10 складов боеприпасов, два склада горючего и восемь складов материально-технического обеспечения.Оперативно-тактическая авиация, ударные дроны и артиллерия российских группировок поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, поддерживавшие работу предприятий оборонной промышленности Украины, цех по производству артиллерийских снарядов, склад горючего, а также пункты временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников.

