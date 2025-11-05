Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе отчитали Зеленского и Сырского - 05.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251105/svo-864231466.html
На Западе отчитали Зеленского и Сырского
На Западе отчитали Зеленского и Сырского - 05.11.2025, ПРАЙМ
На Западе отчитали Зеленского и Сырского
Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский намеренно вводят в заблуждение граждан Украины по поводу ситуации на фронте, говорится в публикации | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T07:46+0300
2025-11-05T07:47+0300
спецоперация на украине
украина
всу
владимир зеленский
александр сырский
киев
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/81/843028146_0:54:1042:640_1920x0_80_0_0_36fe2d612461edc95ab3826f14a8a5d2.jpg
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский намеренно вводят в заблуждение граждан Украины по поводу ситуации на фронте, говорится в публикации итальянского издания L'AntiDiplomatico. "В то время как российские власти сообщают о значительном прогрессе на фронте, Киев продолжает отрицать эту реальность на местах. Так, главком ВСУ Александр Сырский после получения донесений с фронта признал, что "ситуация сложная", но тут же добавил, что "утверждения российской пропаганды о якобы окружении украинских войск не соответствуют действительности", — указывается в материале.Также в статье упоминается недавнее высказывание Зеленского, заявившего об отсутствии какой-либо блокировки украинских формирований в ДНР и назвавшего утверждения российских властей об этом "ложью".По информации Министерства обороны, за прошедшие сутки потери ВСУ на всех направлениях спецоперации составили порядка 1,3 тысячи военнослужащих.Вместе с тем был уничтожен один танк, 10 боевых бронированных машин и 15 артиллерийских установок, 21 комплекс радиоэлектронной борьбы, станции радиоэлектронной разведки и контрбатарейной борьбы, 10 складов боеприпасов, два склада горючего и восемь складов материально-технического обеспечения.Оперативно-тактическая авиация, ударные дроны и артиллерия российских группировок поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, поддерживавшие работу предприятий оборонной промышленности Украины, цех по производству артиллерийских снарядов, склад горючего, а также пункты временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников.
https://1prime.ru/20251104/zelenskiy-864207496.html
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/81/843028146_25:0:952:695_1920x0_80_0_0_09a027dce4303b04c2ebda36751818e4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу, владимир зеленский, александр сырский, киев, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Киев, РОССИЯ
07:46 05.11.2025 (обновлено: 07:47 05.11.2025)
 
На Западе отчитали Зеленского и Сырского

L'AntiDiplomatico: Зеленский и Сырский скрывают реальное положение ВСУ на фронте

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский и Владимир Зеленский
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Александр Сырский и Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский намеренно вводят в заблуждение граждан Украины по поводу ситуации на фронте, говорится в публикации итальянского издания L'AntiDiplomatico.
"В то время как российские власти сообщают о значительном прогрессе на фронте, Киев продолжает отрицать эту реальность на местах. Так, главком ВСУ Александр Сырский после получения донесений с фронта признал, что "ситуация сложная", но тут же добавил, что "утверждения российской пропаганды о якобы окружении украинских войск не соответствуют действительности", — указывается в материале.
Также в статье упоминается недавнее высказывание Зеленского, заявившего об отсутствии какой-либо блокировки украинских формирований в ДНР и назвавшего утверждения российских властей об этом "ложью".
По информации Министерства обороны, за прошедшие сутки потери ВСУ на всех направлениях спецоперации составили порядка 1,3 тысячи военнослужащих.
Вместе с тем был уничтожен один танк, 10 боевых бронированных машин и 15 артиллерийских установок, 21 комплекс радиоэлектронной борьбы, станции радиоэлектронной разведки и контрбатарейной борьбы, 10 складов боеприпасов, два склада горючего и восемь складов материально-технического обеспечения.
Оперативно-тактическая авиация, ударные дроны и артиллерия российских группировок поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, поддерживавшие работу предприятий оборонной промышленности Украины, цех по производству артиллерийских снарядов, склад горючего, а также пункты временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 12:02
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУВладимир ЗеленскийАлександр СырскийКиевРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала