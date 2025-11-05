https://1prime.ru/20251105/svo-864232001.html

На Западе раскрыли план новой эскалации против России

МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Следующей фазой обострения конфликта на Украине может стать применение дальнобойных ракет против России, такой прогноз дал дипломат США в отставке Джим Джатрас в эфире YouTube-канала."Наиболее вероятным сценарием в настоящий момент является использование некоторых ракет с большой дальностью <…>. Я полагаю, что применение немецких ракет Taurus может стать ключевым событием и очередным значительным шагом в военной эскалации", — заявил эксперт.Он также отметил, что у Запада есть множество других способов усилить напряженность на Украине."Мы можем столкнуться с провокациями, выполняемыми под чужим флагом. Возможно, Ми-6 сейчас что-то разрабатывает", — добавил Джатрас.23 октября президент Владимир Путин предупредил, что российская реакция в случае атак ракетами большой дальности по ее территории будет серьезной, "если не сказать ошеломляющей".Ранее президент подчеркнул, что проведение ВСУ операций с применением высокоточного дальнобойного оружия возможно только при участии военных стран НАТО. Это указывает на прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине, существенно меняя его характер и предполагая, что члены альянса, такие как США и европейские страны, фактически воюют с Россией.

