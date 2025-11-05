Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли план новой эскалации против России - 05.11.2025
Спецоперация на Украине
На Западе раскрыли план новой эскалации против России
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, США, ВСУ, НАТО, Владимир Путин
05:26 05.11.2025 (обновлено: 05:27 05.11.2025)
 
На Западе раскрыли план новой эскалации против России

Джатрас: новой фазой эскалации может стать применение Taurus против России

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск ракеты с корабля ВМФ РФ по украинским объектам военного управления и энергетики
Пуск ракеты с корабля ВМФ РФ по украинским объектам военного управления и энергетики - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Следующей фазой обострения конфликта на Украине может стать применение дальнобойных ракет против России, такой прогноз дал дипломат США в отставке Джим Джатрас в эфире YouTube-канала.
"Наиболее вероятным сценарием в настоящий момент является использование некоторых ракет с большой дальностью <…>. Я полагаю, что применение немецких ракет Taurus может стать ключевым событием и очередным значительным шагом в военной эскалации", — заявил эксперт.
Он также отметил, что у Запада есть множество других способов усилить напряженность на Украине.
"Мы можем столкнуться с провокациями, выполняемыми под чужим флагом. Возможно, Ми-6 сейчас что-то разрабатывает", — добавил Джатрас.
23 октября президент Владимир Путин предупредил, что российская реакция в случае атак ракетами большой дальности по ее территории будет серьезной, "если не сказать ошеломляющей".
Ранее президент подчеркнул, что проведение ВСУ операций с применением высокоточного дальнобойного оружия возможно только при участии военных стран НАТО. Это указывает на прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине, существенно меняя его характер и предполагая, что члены альянса, такие как США и европейские страны, фактически воюют с Россией.
Bloomberg: Британия передала Киеву дополнительные ракеты Storm Shadow
3 ноября, 14:16
