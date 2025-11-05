Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США Toyota отзывает более миллиона машин из-за неисправности камеры - 05.11.2025
В США Toyota отзывает более миллиона машин из-за неисправности камеры
В США Toyota отзывает более миллиона машин из-за неисправности камеры - 05.11.2025, ПРАЙМ
В США Toyota отзывает более миллиона машин из-за неисправности камеры
Североамериканское подразделение японского автоконцерна Toyota Motor Corp. отзывает более 1 миллиона машин из-за неисправности в работе камеры заднего вида,... | 05.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Североамериканское подразделение японского автоконцерна Toyota Motor Corp. отзывает более 1 миллиона машин из-за неисправности в работе камеры заднего вида, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Toyota Motor Engineering &amp; Manufacturing отзывает некоторые автомобили Toyota, Lexus и Subaru Solterra 2022-2026 годов выпуска, которые оборудованы системой камерой кругового обзора (Panoramic View Monitor, PVM)", - говорится в сообщении. Согласно пресс-релизу, отзыву подлежат 1 024 407 автомобилей. Ошибка программного обеспечения может привести к зависанию изображения камеры заднего вида или появлению пустого экрана при движении автомобиля задним ходом. Следовательно, данные автомобили не соответствуют Федеральному стандарту безопасности транспортных средств (FMVSS) №111 "Видимость сзади", отмечает организация. Передача искаженного изображения с камеры заднего вида может ограничить видимость водителя транспортного средства и увеличить риск возникновения аварии, предупреждает NHTSA. В релизе уточняется, что дилеры проведут бесплатное обновление программного обеспечения помощи при парковке автомобилей. Toyota Motor Corporation - крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.
Новости
бизнес, toyota, сша
Бизнес, Toyota, США
16:31 05.11.2025
 
В США Toyota отзывает более миллиона машин из-за неисправности камеры

В США Toyota отзывает более миллиона автомобилей из-за неисправности камеры заднего вида

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Североамериканское подразделение японского автоконцерна Toyota Motor Corp. отзывает более 1 миллиона машин из-за неисправности в работе камеры заднего вида, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
"Toyota Motor Engineering & Manufacturing отзывает некоторые автомобили Toyota, Lexus и Subaru Solterra 2022-2026 годов выпуска, которые оборудованы системой камерой кругового обзора (Panoramic View Monitor, PVM)", - говорится в сообщении.
Согласно пресс-релизу, отзыву подлежат 1 024 407 автомобилей.
Ошибка программного обеспечения может привести к зависанию изображения камеры заднего вида или появлению пустого экрана при движении автомобиля задним ходом. Следовательно, данные автомобили не соответствуют Федеральному стандарту безопасности транспортных средств (FMVSS) №111 "Видимость сзади", отмечает организация.
Передача искаженного изображения с камеры заднего вида может ограничить видимость водителя транспортного средства и увеличить риск возникновения аварии, предупреждает NHTSA. В релизе уточняется, что дилеры проведут бесплатное обновление программного обеспечения помощи при парковке автомобилей.
Toyota Motor Corporation - крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.
