В США Toyota отзывает более миллиона машин из-за неисправности камеры

В США Toyota отзывает более миллиона машин из-за неисправности камеры

2025-11-05T16:31+0300

бизнес

toyota

сша

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Североамериканское подразделение японского автоконцерна Toyota Motor Corp. отзывает более 1 миллиона машин из-за неисправности в работе камеры заднего вида, следует из пресс-релиза Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Toyota Motor Engineering & Manufacturing отзывает некоторые автомобили Toyota, Lexus и Subaru Solterra 2022-2026 годов выпуска, которые оборудованы системой камерой кругового обзора (Panoramic View Monitor, PVM)", - говорится в сообщении. Согласно пресс-релизу, отзыву подлежат 1 024 407 автомобилей. Ошибка программного обеспечения может привести к зависанию изображения камеры заднего вида или появлению пустого экрана при движении автомобиля задним ходом. Следовательно, данные автомобили не соответствуют Федеральному стандарту безопасности транспортных средств (FMVSS) №111 "Видимость сзади", отмечает организация. Передача искаженного изображения с камеры заднего вида может ограничить видимость водителя транспортного средства и увеличить риск возникновения аварии, предупреждает NHTSA. В релизе уточняется, что дилеры проведут бесплатное обновление программного обеспечения помощи при парковке автомобилей. Toyota Motor Corporation - крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.

сша

бизнес, toyota, сша