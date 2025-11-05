https://1prime.ru/20251105/tramp-864271100.html
Трамп заявил о снижении давления на доллар из-за поддержки криптовалют
Трамп заявил о снижении давления на доллар из-за поддержки криптовалют - 05.11.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о снижении давления на доллар из-за поддержки криптовалют
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержка новой американской администрацией криптовалют снижает давление на доллар. | 05.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-05T23:08+0300
2025-11-05T23:08+0300
2025-11-05T23:08+0300
экономика
финансы
мировая экономика
сша
дональд трамп
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859496590_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_97bab2716eb66dc8c92e42551358219e.jpg
МАЙАМИ, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержка новой американской администрацией криптовалют снижает давление на доллар. "Это большая индустрия, и много отличных людей, великих деловых людей. Они в другом бизнесе, но и в крипто тоже. И это снижает давление на доллар. Это приводит ко многим хорошим вещам", - сказал Трамп, выступая на Американском бизнес-форуме. Он заявил, что предыдущая администрация во главе с экс-президентом США Джо Байденом иначе подходила к цифровым валютам, ведя против них "яростную осаду". Республиканец пообещал сделать США "мировой столицей криптовалют".
https://1prime.ru/20251105/tramp-864270132.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859496590_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_47854ea141583e1f2093457cd14310d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп, джо байден
Экономика, Финансы, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп заявил о снижении давления на доллар из-за поддержки криптовалют
Трамп: поддержка криптовалют снижает давление на доллар