Трамп заявил о снижении давления на доллар из-за поддержки криптовалют

Трамп заявил о снижении давления на доллар из-за поддержки криптовалют - 05.11.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил о снижении давления на доллар из-за поддержки криптовалют

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержка новой американской администрацией криптовалют снижает давление на доллар. | 05.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-05

2025-11-05T23:08+0300

2025-11-05T23:08+0300

экономика

финансы

мировая экономика

сша

дональд трамп

джо байден

МАЙАМИ, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержка новой американской администрацией криптовалют снижает давление на доллар. "Это большая индустрия, и много отличных людей, великих деловых людей. Они в другом бизнесе, но и в крипто тоже. И это снижает давление на доллар. Это приводит ко многим хорошим вещам", - сказал Трамп, выступая на Американском бизнес-форуме. Он заявил, что предыдущая администрация во главе с экс-президентом США Джо Байденом иначе подходила к цифровым валютам, ведя против них "яростную осаду". Республиканец пообещал сделать США "мировой столицей криптовалют".

сша

