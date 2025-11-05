https://1prime.ru/20251105/ukraina-864243063.html

На Западе раскрыли, что придумал Киев для спасения ВСУ

спецоперация на украине

украина

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg

МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. На Украине решили внести изменения в подход к пополнению армии, пишет New York Times.Издание пишет, что для военных введут срочные контракты на пять лет, поскольку сейчас они бессрочные, что вызывает серьезные опасения у украинцев, считающих это билетом в один конец на фронт."Это положение, по всей видимости, призвано замотивировать украинцев, которые не желали служить. После почти четырех лет полномасштабной войны Украина столкнулась с общенациональной проблемой уклонения от призыва", — говорится в публикации.Вместе с тем, отдельно отмечается, что она не заменит собой мобилизацию.Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские военнослужащие, отправленные на обучение за границу, обратно не возвращаются, потому что не хотят принимать участие в боевых действиях. В августе она сообщала, что число дезертиров в украинской армии уже близится к 400 тысячам.

украина

