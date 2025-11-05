https://1prime.ru/20251105/ukraina-864243063.html
На Западе раскрыли, что придумал Киев для спасения ВСУ
2025-11-05T13:24+0300
2025-11-05T13:24+0300
2025-11-05T13:24+0300
спецоперация на украине
украина
всу
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. На Украине решили внести изменения в подход к пополнению армии, пишет New York Times.Издание пишет, что для военных введут срочные контракты на пять лет, поскольку сейчас они бессрочные, что вызывает серьезные опасения у украинцев, считающих это билетом в один конец на фронт."Это положение, по всей видимости, призвано замотивировать украинцев, которые не желали служить. После почти четырех лет полномасштабной войны Украина столкнулась с общенациональной проблемой уклонения от призыва", — говорится в публикации.Вместе с тем, отдельно отмечается, что она не заменит собой мобилизацию.Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские военнослужащие, отправленные на обучение за границу, обратно не возвращаются, потому что не хотят принимать участие в боевых действиях. В августе она сообщала, что число дезертиров в украинской армии уже близится к 400 тысячам.
украина
Новости
ru-RU
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ.
На Украине решили внести изменения в подход к пополнению армии, пишет New York Times.
Издание пишет, что для военных введут срочные контракты на пять лет, поскольку сейчас они бессрочные, что вызывает серьезные опасения у украинцев, считающих это билетом в один конец на фронт.
"Это положение, по всей видимости, призвано замотивировать украинцев, которые не желали служить. После почти четырех лет полномасштабной войны Украина столкнулась с общенациональной проблемой уклонения от призыва", — говорится в публикации.
Вместе с тем, отдельно отмечается, что она не заменит собой мобилизацию.
Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские военнослужащие, отправленные на обучение за границу, обратно не возвращаются, потому что не хотят принимать участие в боевых действиях. В августе она сообщала, что число дезертиров в украинской армии уже близится к 400 тысячам.
