ВСУ строят линии обороны и перекидывают резервы в Сумы, заявил спецназовец - 05.11.2025
https://1prime.ru/20251105/vsu-864231110.html
ВСУ строят линии обороны и перекидывают резервы в Сумы, заявил спецназовец
2025-11-05T04:30+0300
2025-11-05T04:30+0300
КУРСК, 5 ноя - ПРАЙМ. ВСУ строят линии обороны и перекидывают резервы в Сумы в связи с действиями ВС РФ в данном районе по формированию буферной зоны, заявил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат" с позывным "Аид". "Там большое скопление противника но опять же, большое количество гражданских... Они (ВСУ - ред.) пытаются укрепляться, создают линию обороны, они знают, что мы идем. Пока одни "пытаются наступать", чтобы нас тормознуть, другие там создают линию обороны и заводят резервы. Мы знаем, что они перекидывают, перекидывают и перекидывают", - рассказал "Аид". Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ВС РФ решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной. На данный момент силы ВС РФ работают над созданием буферной зоны в Сумской области.
04:30 05.11.2025
 
ВСУ строят линии обороны и перекидывают резервы в Сумы, заявил спецназовец

Аид: ВСУ строят линии обороны и перекидывают резервы в Сумы

КУРСК, 5 ноя - ПРАЙМ. ВСУ строят линии обороны и перекидывают резервы в Сумы в связи с действиями ВС РФ в данном районе по формированию буферной зоны, заявил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат" с позывным "Аид".
"Там большое скопление противника <...> но опять же, большое количество гражданских... Они (ВСУ - ред.) пытаются укрепляться, создают линию обороны, они знают, что мы идем. Пока одни "пытаются наступать", чтобы нас тормознуть, другие там создают линию обороны и заводят резервы. Мы знаем, что они перекидывают, перекидывают и перекидывают", - рассказал "Аид".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ВС РФ решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной. На данный момент силы ВС РФ работают над созданием буферной зоны в Сумской области.
 
